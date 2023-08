Tätlicher Angriff auf Sommerfest

Von: Felix Gattinger

Die Polizei Marktoberdorf fahndet nach einem Mann, der vorletzte Woche einem 39-Jährigen Sommerfestbesucher ein Platzwunde verpasst hat.. © Melina Staar

Marktoberdorf – Bereits am Samstag, den 12. August gegen 21.45 Uhr wurde beim Sommerfest eines Motorradhändlers in der Iglauer Straße ein 39-jähriger Gast von einem bislang unbekannten Täter krankenhausreif geschlagen. In einer heutigen Pressemeldung bittet die Polizei um Hilfe bei der Aufklärung.

Ob der Schlag mit einem Gegenstand erfolgte ist bislang unklar, das Opfer erlitt jedenfalls eine Platzwunde am Kopf. Da der 39-Jährige dort empfindlich getroffen wurde, und anschließend unter Schock stand, konnte er keine Täterbeschreibung abgeben, erklärte die Polizei auf Anfrage. Nicht klar ist ferner, ob dem Schlag ein Streit vorausgegangen war. Bekannt ist jedoch, dass eine Frau den Täter von seinem Opfer weggezogen hat, was die Vermutung nahelegt, dass dieser sich in ihrer Begleitung befunden hatte, oder sie ihn möglicherweise kannte, denn anschließen traten sie offenbar gemeinsam den Rückzug an.

Trotz seiner Verletzung fuhr der 39-Jährige zunächst zu sich nach Hause. Aufgrund seines Zustandes ließ er sich jedoch er von dort in ein Krankenhaus einliefern und medizinisch behandeln.

Der Motorradhändler selbst hatte nach eigenen Angaben von dem Zwischenfall an jenem Abend gar nichts mitbekommen. Spät abends sei er im Stadl gewesen, der Konflikt habe sich aber draußen hinter dem Geschäft zugetragen, erklärte der Geschäftsinhaber dem Kreisboten telefonisch auf Anfrage. Erst beim Aufräumen am nächsten Tag habe man ihm von der Tat erzählt.

Die Polizei Marktoberdorf ermittelt nun und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08342/9604-0.