Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren: Programm am Fliegerhorst im Überblick

Am 17. Juni begrüßen der Kommandeur des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe Abteilung Süd, Oberst Thorsten Milewski (li.), und Projektoffizier für den Tag der Bundeswehr, Major Oliver Thomas, die Gäste im Fliegerhorst Kaufbeuren. © Alexander Bernhard/Bundeswehr

Kaufbeuren – Der Tag der Bundeswehr am Standort Kaufbeu­ren wirft seine Schatten voraus. Am Samstag, 17. Juni, warten mehr als 20 Bundeswehr-Großgeräte und über 100 Aussteller auf die Besucher. Die Tore zum Fliegerhorst Kaufbeuren öffnen sich um 9 Uhr.

Allein 14 Projektgruppen haben dieses Groß­event geplant. Projektoffizier Major Oliver Thomas rechnet bei gutem Wetter mit bis zu 15.000 Besuchern. „Ein vergleichbares Großereignis gab es bisher an unserem Bundeswehrstandort noch nicht“, betont er. Ziel sei es, ein Programm anzubieten, bei dem für jeden etwas dabei ist. Laut Bundeswehr soll die Veranstaltung vielfältige Einblicke in den Alltag und den Dienst der Bundeswehrstreitkräfte geben.



Unter dem Motto „Wir sind da“ sind alle Interessierten eingeladen, mit den Soldatinnen und Soldaten sowie den Mitarbeitenden des Bundeswehrdienstleistungszentrum ins Gespräch zu kommen. Vor allem aber bringt der Tag die Möglichkeit, die Luftwaffe und die Luftfahrzeugtechnik zu erleben. Großgeräte wie beispielsweise der Schwerlasttransporter Mammut, der Panzer Leopard 2 sowie der Eurofighter können besichtigt werden. Darüber hinaus stellt die Bundeswehr ihre Waffensysteme aus. Zu den Highlights gehört nach Aussage der Verantwortlichen auch das Leben im Felde mit dem YouTuber Ottobullet-Proof, bekannt aus Arctic Warrior. Und: Wer schon immer einmal in einem Kampfjet-Cockpit Platz nehmen wollte, hat an diesem Tag die Gelegenheit dazu. Ein Original-Tornado steht bereit.

Großes Bühnen- und Rahmenprogramm

Nicht nur für die großen, sondern auch für kleine Gäste ist gesorgt. Ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Karussell, Eisenbahn, Waterballs und Kinderschminken sorgt für Unterhaltung. Auf der Veranstaltungsbühne werden die Besucher stets über alle wichtigen Programmpunkte informiert. Dazu gibt es Musik, Magie und eine Modenschau mit Bundeswehrbekleidung. Live­schaltungen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius und in einen Auslandseinsatz sind ebenfalls Höhepunkte. Der Airbus A400M, eine C-130J Super Hercules und eine P-3C Orion werden im Vorbeiflug zu sehen sein. Fallschirmspringerinnen und -springer werden über dem Veranstaltungsgelände ihr Können unter Beweis stellen.



Ferner können die Besucher neben einer Blutspende an einer DKMS-Typisierung teilnehmen.



Shuttlebusse stehen zur Verfügung

Wer zum Tag der Bundeswehr kommt, dem empfehlen die Organisatoren, auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. Die Bundeswehr setzt zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr mehrere Shuttle-Busse ein, damit alle Gäste und Besucher in den Fliegerhorst gelangen. Im Gewerbegebiet Kaufbeuren, am Ring, am Innovapark in Neugablonz und auf dem Tänzelfestplatz, in der Neugablonzer Straße, stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Busse fahren übrigens auch vom Bahnhof und Plärrer aus. Der Zutritt für Fußgänger und Fahrradfahrer erfolgt nur über die Nebenwache, Hohe Buchleuthe. In diesem Bereich, der für den sonstigen Autoverkehr gesperrt ist, stehen Parkplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Der letzte Einlass in den Fliegerhorst erfolgt um 15.30 Uhr. Das Mitbringen von Tieren auf das Veranstaltungsgelände ist nicht gestattet.



Das Programm zum Tag der Bundeswehr im Überblick: 9.00 Uhr: Einlass 9:00 – 9.15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst und Musik der Fliegerhorstkapelle 9.15 – 9.30 Uhr: Begrüßung durch den Kommandeur und Oberbürgermeister Stefan Bosse 9.30 – 10.30 Uhr Musik der Fliegerhorstkapelle 10.30 Uhr: Eurofighter-Bodenprüflauf 10.30 – 11.15 Uhr: Musikverein Oberbeuren 11.00 – 11.15 Uhr: Liveschaltung Verteidigungsminister 11.15 – 11.30 Uhr: Musikverein Oberbeuren 11.30 – 11.45 Uhr: Liveschaltung in einen Auslandseinsatz 11.45 – 12.00 Uhr: Interview mit Spitzensportlerinnen- und Sportlern der Bundeswehr 12.15 – 13.15 Uhr: Konzert des Reservistenmusikzuges Memmingen 13.15 – 13.45 Uhr: Zauberer Magic Martin 13.45 – 14.00 Uhr: Interview mit Spitzensportlerinnen- und Sportlern der Bundeswehr 14.00 – 14.30 Uhr: Modenschau“ - Uniformen damals und heute 14.30 – 15.00 Uhr: Musik der Stadtkapelle Kaufbeuren 15.00 Uhr: Eurofighter-Bodenprüflauf 15.00 – 15.30 Uhr: Musik der Stadtkapelle Kaufbeuren 15.30 – 16.00 Uhr: Vorführung Turnverein Kaufbeuren 16.00 – 17.00 Uhr: Musikverein Hirschzell VORBEIFLUG: Airbus A400M, C-130J Super Hercules, P-3C Orion SPEZIAL: Freifallerinnen und Freifallern tauchen in den Himmel über Kaufbeuren ein; Autogrammstunde mit Spielern des Eissportvereins Kaufbeuren GANZTÄGIG: Ausstellung militärisches Großgerät; Tornado „Photo Booth“ – Nimm Platz im Tornado-Cockpit, Station Leben im Felde mit You-Tuber OttoBulletproof sowie Military Fitness; DKMS-Typisierung; Blutspendedienst der Bundeswehr; Aeronautics Studiengang der Universität der Bundeswehr München mit Flugsimulator; Kostenloses umfangreiches Kinderprogramm 17.00 Uhr: Veranstaltungsende