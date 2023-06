Vereine und Verbände für Gartenbau und Landschaftspflege eröffnen gemeinsam

Riechen, schmecken, staunen – hier fand bereits die Eröffnung statt: Im Garten von Barbara Höbel in Frankenried. © Landratsamt Ostallgäu

Zu einem Informations- und Garten-Besichtigungs-Tag hatten sich Kaspar Rager, Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Ostallgäu und Kaufbeuren, Bürgermeister Armin Holderried, alle teilnehmenden Gartenbesitzer aus dem Landkreis Ostallgäu mit den dazugehörenden Vorsitzenden der örtlichen Gartenbauvereine sowie Vorstandsmitglieder vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Ostallgäu im Garten von Barbara Höbel in Frankenried versammelt.

Nach einer Eröffnungsrede des Vorsitzenden Rager wurden seitens der Kreisfachberatung grundlegende Informationen zur Veranstaltung gegeben. Anschließend fand ein Besichtigungsrundgang durch den 30 Jahre alten Nutz- und Staudengarten statt.

Der Tag der offenen Gartentür in Schwaben findet 2023 zum 22. Mal statt. Die Aktion gibt es bereits seit dem Jahr 1999, während der Corona-Pandemie musste sie jedoch zweimal abgesagt werden. Immer am letzten Sonntag im Juni öffnen private Gartenbesitzer ihre Türen für interessierte Besucher. In diesem Sommer wird das am kommenden Sonntag, 25. Juni von 10 bis 17 Uhr der Fall sein. Aus dem Landkreis Ostallgäu nehmen 2023 vier Gärten an der Aktion teil.

Teilnehmende Gärten sind dieses Jahr: Heimatgarten Sabrina Kreisle u. Denise Linder

Kniebis 5

87642 Halblech, OT Kniebis Barbara u. Gerhard Höbel

Hirschzellerstraße 3

87665 Mauerstetten, OT Frankenried Vereinsgarten des Obst- & Gartenbauvereins Pforzen-Leinau

Alemannenstraße 18

87666 Pforzen Frieda und Josef Kunkel

Alemannenstraße 33

87666 Pforzen