Tag der offenen Tür bei der Glas- und Schmuckfachschule Neugablonz

Von: Ingrid Zasche

Einfachste Materialien wurden zu ungemein phantasievollen bunten Blumen oder Mini-Windrädern geformt. Dazu kamen wunderschöne Windlichter aus weißem Pergament. Der Erlös ging an die Ukraine-Hilfsaktion von humedica. © Zasche

Neugablonz – Einmal im Jahr lassen sich die künftigen Gold- und Silberschmiede, Glas- und Porzellanmaler sowie Graveure – jeweils männlichen und weiblichen Geschlechts – bei ihrer kreativen Arbeit über die Schulter sehen. Normalerweise findet der Tag der Offenen Tür der Staatlichen Berufsfachschule für Glas und Schmuck in Neugablonz im November statt. Daher war dieser Tag der offenen Tür am 2. April eigentlich der nachgeholte vom November 2021. Nach zwei Jahren Zwangspause nahmen zahlreiche Besucher, unter ihnen Oberbürgermeister Stefan Bosse, trotz 2G und Maskenpflicht gerne wieder die Gelegenheit zum Schauen wahr – und natürlich die Möglichkeit, auch das eine oder andere begehrte Stück zu erwerben.

Oberstudiendirektor Bertram Knitl, Gesamtschulleiter der fünf staatlichen Berufsfachschulen in Kaufbeuren, hieß in Vertretung des erkrankten künstlerischen Schulleiters Norman Weber die Gäste Willkommen und freute sich, dass die Sanierung des Schulgebäudes nach fast acht Jahren Bauzeit – während des laufenden Schulbetriebs – endlich komplett abgeschlossen ist. Daher zeigte die von der Schülerin Ute Freihart gestaltete Vorderseite der Einladung eine abstrahierte Ansicht vom Innenraum des zweistöckigen Schulcafés. „Die Stadt und der Freistaat haben gemeinsam dafür gesorgt, dass die Schule in neuem Glanz erstrahlt – dafür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar“, so Knitl. Darüber hinaus verkündete er, dass im Laufe des Schuljahres 2022/2023 die Fachschul-Absolventen zum dritten Mal die Chance haben werden, den mit 3.000 Euro dotierten Förderpreis der Kaufbeurer Künstlerstiftung zu erhalten, der nur alle drei Jahre vergeben wird. Dieser Preis soll „auf Begabte aufmerksam machen und ihnen den Start in die Selbständigkeit erleichtern“.



Zwecks „Entzerrung“ war die Verkaufsausstellung diesmal zweigeteilt: Gold- und Silberschmiede verkauften ihre Produkte im Schulcafé. Die Artikel der Glas- und Porzellanmaler sowie der Graveure waren in der Alten Aula erhältlich. Dort wurden auch in gesonderten Vitrinen einige der in früheren Jahren bei den Danner-Klassenwettbewerben prämierten Arbeiten gezeigt. Außerdem wurde in der Altbau-Aula die innerhalb einer Woche aus dem Boden gestampfte Spendenaktion der Schülerschaft für die Ukraine-Hilfe von humedica präsentiert: Einfachste Materialien wie Zeitungspapier , Kronkorken, Plastikstrohhalme, Blechbüchsen und Draht wurden mit Perlen und Farbe aufgehübscht und zu ungemein phantasievollen bunten Blumen oder Mini-Windrädern geformt. Das Anfertigen von schönen Dingen aus quasi Abfall hat in Neugablonz schließlich eine lange Tradition. Dazu kamen wunderschöne Windlichter aus weißem Pergament.



In den als Werkstätten ausgestatteten Klassenräumen durften die Besucher beim Arbeiten zusehen. Die Goldschmiede – zuständig für die Anfertigung von Schmuck und kleineren Objekten wie Döschen und Flakons – zeigten Kerbschnittarbeiten und die Technik des Schriftmeißelns und Emaillierens sowie die Fertigung von Naturabgüssen winziger Muscheln. Die Abgüsse werden zu Ohrsteckern und Anhängern verarbeitet. Mit deren Verkauf soll die nächste Studienfahrt nach Paestum gefördert werden.



Bei den Silberschmieden – welche Besteck, Pokale, Leuchter, Kannen, Schalen und große Dosen anfertigen – durfte man der Bearbeitung von edlen Gefäßen zusehen. Die Graveure präsentierten Handgravur und 3D-Druck, prägten Tierkreismotive auf Einkaufswagenmünzen und führten CNC-Fräsung vor. Dabei stehen den Schülern vielfältige hochmoderne Geräte zur Verfügung. Die Glas- und Porzellanmaler demonstrierten neben der Bemalung von Glaspokalen, Tassen, Fliesen und Fensterbildern in einem Workshop den Siebdruck. Außerdem konnte man beim Wickeln von Glasperlen in verschiedenen Techniken zusehen. Das Erlernen dieser traditionellen Gablonzer Fertigkeit ist in allen Gewerken Pflicht.



Die bemerkenswerte Resonanz bei den Besuchern aller Altersstufen spiegelte das große Interesse der Menschen an dieser besonderen Fachschule wieder. So nimmt es auch nicht wunder, dass bereits jetzt der nächste Tag der offenen Tür am 12. November zum 75. Jubiläum der Fachschule angekündigt wird. Knitl hofft, dass er dann auch tatsächlich stattfinden kann.