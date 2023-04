Thorsten Schröder spricht in Kaufbeuren über die Gefahr von Fake News

Von: Mahi Kola

Einen informativen Vortrag zum Thema Fake News hielt Nachrichtensprecher Thorsten Schröder im Sparkassenforum. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Falschmeldungen werden gezielt eingesetzt, um zu polarisieren, Glaubwürdigkeit zu zerstören und die Deutungshoheit über ein Thema zu übernehmen. Über das Thema „Fake News“ und die damit einhergehenden Gefahren für die Demokratie sprach der bekannte Nachrichtensprecher und Journalist Thorsten Schröder kürzlich im Kauf­beurer Sparkassenforum. Schröder beleuchtete, warum sich falsche Nachrichten schnell verbreiten und wie sich Gesellschaft und Medien gegen Fake News und Hass-Kampagnen wehren können.

Gleich zum Einstieg übermittelte der Tagesschau-Sprecher Grüße von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, den er zuvor bei einem Termin in Landsberg am Lech angetroffen habe – die Grußbotschaft stellte sich allerdings gleich als von Schröder fabrizierte Fake News heraus. So werde es zunehmend schwerer, Fake und Fakt zu unterscheiden: „Die Parameter für das, was als glaubwürdig gilt, sind stark auseinandergeraten“, machte der Nachrichtensprecher auf das Gefahrenpotenzial manipulierter und irreführender Meldungen aufmerksam. Denn durch das Internet verbreiten sich diese heutzutage rasend schnell und so weit wie nie zuvor. „Fake News performen viel besser als seriöse, langweilige Nachrichten, werden häufiger geteilt und verbreiten sich um ein vielfaches schneller“, so Schröder. Insbesondere emotionale Geschichten oder aufsehenerregende Inhalte mit reißerischen Schlagzeilen werden oft geklickt.

Bei der Verbreitung von Fake News werden häufig so genannte Social Bots eingesetzt, also computergesteuerte Accounts, die die Meldungen automatisch verbreiten. Der digitale Wandel begünstige laut Schröder das Phänomen der Falschmeldungen: Vor allem junge Menschen informieren sich größtenteils via Social Media über das politische Geschehen – und würden nach eigenen Angaben ohne die sozialen Medien „oft nicht wissen, was in der Welt geschieht“.



Hass und Ängste

Fake News werden überwiegend dort gestreut, wo es um Krisen und Reizthemen geht. Sie werden gezielt eingesetzt, um Meinungen zu manipulieren, Skepsis gegenüber anderen Quellen zu säen, Hass und Ängste zu schüren – vor allem aus politischen und finanziellen Gründen. „Fake News sind Mittel zum Zweck, um Narrative aufzubauen“, so Schröder. Ein bekanntes Beispiel sei US-Präsident Trump, der in seiner Amtszeit vorzugsweise über Twitter Tausende (laut Washington Post waren es über 30.000) von Halbwahrheiten und Lügen verbreitete. Aber auch die Flüchtlingswelle, der Klimawandel, der Ukraine-Krieg oder die Corona-Krise brachten so manche absurde Meldung zu Tage.



Fake News entlarven

Schröder appellierte an die Menschen, wachsam zu sein, Nachrichten kritisch zu hinterfragen und Quellen zu überprüfen. Dazu gehöre auch, Inhalte nicht „blind“ zu teilen, und Falsch­meldungen bei entsprechenden Faktenchecker-Web­sites zu melden. Fake News seien eine nicht zu unterschätzende Gefahr – „für das Miteinander in der Gesellschaft und für unsere Demokratie“, machte Schröder eindringlich auf die Bedeutung eines bewussteren Umgangs mit Nachrichten aufmerksam. Auch für Medien und Journalisten hieße das, beim Faktencheck auf unabhängige Quellen zu setzen und sorgfältig zu recherchieren, um die Menschen mit glaubwürdigen und authentischen Nachrichten zu versorgen.