Tauben füttern in Marktoberdorf bald verboten?

Von: Angelika Hirschberg

Plaisir oder Plage? Nicht zur Freude aller bevölkern Tauben viele Innenstädte. © Hans-Helmut Herold

Marktoberdorf – Symbol für den Frieden oder Parasit der Städte? Tauben eilt ein zwiespältiger Ruf voraus. Im Stadtrat Marktoberdorf denkt man nun über ein Fütterungsverbot der gefiederten „Mitbewohner“ nach. Denn Klagen über ihre Hinterlassenschaften mehren sich.

In Bertoldshofen würden Taubenschwärme, vielmehr ihr Kot, die Funktionstüchtigkeit der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schule gefährden, brachte Stadtrat Werner Geiger (Stadtteile aktiv) in der vergangenen Sitzung an. Arno Jauchmann (CSU) fürchtete um die Sauberkeit auf dem Marktplatz, weil dort kiloweise Getreide an die „Ratten der Lüfte“ verfüttert würde. Wie zuletzt 2019 flammte im Gremium eine Diskussion auf, ob die Stadt ein Fütterungsverbot erlassen soll. Dies sei möglich, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Er gab aber zu bedenken, dass dies auch kontrolliert werden müsse. Und das sei nur schwer umsetzbar.



Denn viele Taubenfütterer handelten aus Mitleid für die Tiere oder aus falsch verstandenem Tierschutz, wie Tufan Tenlik (FW) sagte. Weil Tauben nicht als Wild-, sondern als (verwilderte) Haustiere gelten, fielen sie tatsächlich unter die Fürsorgepflicht der Stadt, merkte wiederum Christian Vavra (parteilos) an. Ein Dilemma, von dem offensichtlich die Taubenpopulation profitiert.



Denn was der Mensch auch anstellt, ob Drahtstacheln oder Rattengift, dem anpassungs- und vermehrungsfreudigen Vogel kann er nach 5.000 Jahren des Zusammenlebens kaum etwas entgegensetzen.