Technikerschule für Agrarwirtschaft Kaufbeuren verabschiedet Abschlussklasse

Von: Klaus-Dieter Körber

Stolz auf das Erreichte: Die Abschlussklasse der Technikerschule für Agrarwirtschaft (Fachr. Ernährungs- und Versorgungsmanagement) mit ihren Lehrkräften. © Körber

Kaufbeuren – Die diesjährige Schulschlussfeier der Technikerschule Kaufbeuren (Fachrichtung Ernährungs- und Versorgungsmanagement) stand unter dem Motto „Ein Hoch auf uns!“. Dem Lied, das die deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 zum Weltmeistertitel begleitete. Und so herrschte dieser Tage auch im Veranstaltungssaal des „Grünen Zentrums“ weltmeisterliche Festtagsstimmung. Eine ganze Reihe von Ehrengästen, darunter Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, stellvertretender Landrat Hubert Endhardt und Cornelia Simon, in Vertretung der verhinderten Kreisbäuerin, konnte der Leitende Landwirtschaftsdirektor Dr. Paul Dosch willkommen heißen.

Nach den offiziellen Begrüßungsworten von Schulleiter Dosch folgte der schon zur Tradition gewordene Dankgottesdienst von Diakon Andreas Fischer, musikalisch umrahmt von Charlotte Krust und ihrem Gatten.

Stellvertretender Landrat Endhardt und Kaufbeurens OB Bosse fanden in ihren Grußworten Lob und Anerkennung für die erbrachten Leistungen der Schüler. Dabei würden nun den jungen Leuten, dank der erworbenen Qualifikationen, alle Türen offen stehen. „Gehen Sie hinaus in eine Berufswelt, die Sie sehnlichst erwartet. Sie werden an allen Ecken und Enden gebraucht“, so Bosse. Endhardt ergänzte mit der wohlgemeinten Aufforderung: „Entwickeln Sie in Ihrem weiteren Berufsleben Ihr eigenes Profil, bleiben Sie kritisch und schwimmen Sie, wenn notwendig, auch einmal gegen den Strom. Bleiben Sie aber auf jeden Fall unserer Ostallgäuer Heimat treu und nehmen aktiv am Leben aller teil!“

Cornelia Simon, Mitglied der Kreisvorstandschaft im BBV Ostallgäu und selbst einmal Schülerin der Technikerschule, erinnerte sich, dass an solch einem Tag enorme Lasten abfallen. „Sie besitzen nun viel Fachwissen. Falls trotzdem einmal was nicht so klappt oder sogar schief gehen sollte, machen Sie unverdrossen weiter!“

Landwirtschaftsdirektor Dosch beglückwünschte anschließend die Entlassschüler und hob hervor, dass diese mit viel Fachwissen ausgestattet, nun einen neuen Lebensweg beschreiten. Anschließend der Höhepunkt der Abschlussfeier: Dosch verteilte die lange ersehnten Abschlusszeugnisse. Mit einem gewissen Stolz und Freude konnte er verkünden, dass alle sechs Studierenden den Abschluss geschafft haben.

Bestanden haben Elena Immle aus Obergünzburg, Nadine Maier aus Tussenhausen, Johannes Menzinger aus Kaufbeuren, Amelie Köberle aus Steingaden, Anita Kugler aus Lengenwang und Franziska Steinhauser aus Frauenzell. Sie können sich fortan „Staatlich geprüfte Technikerin bzw. Techniker für Ernährungs- und Versorgungsmanagement / Bachelor Professional in Agrarwirtschaft nennen. Franziska Steinhauser und Johannes Menzinger schafften die Zusatzqualifikation zur/zum Referentin/Referenten für Hauswirtschaft und Ernährung.

Als beste Absolventinnen wurden Anita Kugler, Franziska Steinhauser (beide Durchschnitt 1,15) und Elena Immle (1,38) geehrt. Kugler und Steinhauser erhalten zusätzlich noch den „Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung“ – wobei diese Auszeichnung erst im Herbst verliehen wird.

