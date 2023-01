Markus Söder gibt Marktoberdorf ein Versprechen

Neues Robotik-Technologiezentrum

Marktoberdorf – Ministerpräsident Markus Söder war am Dienstag Ehrengast beim CSU-Neujahrsempfang im Modeon (eigener Bericht folgt). Mit im Gepäck hatte er auch ein Versprechen für Markt­oberdorf.

MdL Angelika Schorer hatte in ihrer Ansprache vor rund 250 Parteikollegen bereits bekundet, ihr großer Wunsch für 2023 sei ein Technologiezentrum für Robotik in Marktoberdorf. Die Unterstützung der örtlichen Unternehmer, die hier durch die Zusammenarbeit mit Hochschulen profitieren sollen, habe sie bereits. Wenige Minuten später erfüllte Söder ihren Wunsch: „Natürlich wird es ein Technologieförderzentrum in Marktoberdorf geben und es wird noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht“, versprach Söder.

Landrätin Maria Rita Zinnecker erklärte im Gespräch mit dem Kreisboten, Söders konkrete Zusage sei „sehr erfreulich“. Bei der Stadt laufen derweil schon die Vorbereitungen. Marktoberdorfs Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich auf Nachfrage: „Die Botschaft kam für uns positiv überraschend. Wir haben viel Zeit und Energie in die Vorbereitung zusammen mit Hochschule, IHK, Vertretern der Industrie und vielen anderen gesteckt.“ Noch sei aber Geduld gefragt: „Aktuell bleibt es nach der mündlichen Zusage durch Herrn Söder erst mal bei stiller Vorfreude, da zuerst die Haushaltsverhandlungen in zwei Wochen abgewartet werden müssen“, so Heidrich.

Vorfreude auch bei Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell: „Wir haben gemeinsam mit der Hochschule Kempten und großer Unterstützung unserer Landtagsabgeordneten Angelika Schorer seit Jahren daran gearbeitet. Dennoch hat mich Herr Söder mit seiner Zusage überrascht.“

Marco Tobisch