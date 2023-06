Russischsprachige Heiler betrügen Seniorin

Gerade in Kreisen der russischsprachigen Bevölkerung kommt es derzeit vermehrt zu Telefonbetrug. © Symbolfoto: PantherMedia/artoleshko

Kaufbeuren – Vergangene Woche fiel eine 66-jährige Rentnerin unbekannten Tätern zum Opfer, die ihr eine Fernheilung per Telefon vorgaukelten. Erst nachdem die viel Geld bezahlt hatte, erkannte die Geschädigte den Betrug und wandte sich an die Polizei.

Am Montag, 5. Juni, wurde die Seniorin auf eine Werbeanzeige in einem russischen Fernsehprogramm aufmerksam. Dort wurde die Möglichkeit beworben, sich aus der Ferne über den eigenen Gesundheitszustand informieren und gegebenenfalls telefonisch heilen zu lassen.

Laut Polizeibericht wählte sie eine Nummer mit russischer Vorwahl, unter der man ihr erklärte, sie müsse für eine erste Gesundheitsuntersuchung erst einmal 320 Euro anzahlen. Die 66-Jährige willigte ein und tätigte eine entsprechende Online-Überweisung, wobei sie der Täter telefonisch „begleitete“.

Abstruse Schocknachrichten

Nach Eingang des „Honorars“ erfuhr die Geschädigte bei ihrer telefonischen „Untersuchung“, dass sie sehr krank sei und dass sie und auch drei ihrer Familienangehörigen, noch dieses Jahr sterben müssten. Nach weiteren Anrufen wurde die Seniorin auf eine neuartige kostenpflichtige Behandlungsmethode für 12.000 Euro hingewiesen. Weil die Frau die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, einigte man sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag, der noch am selben Tag überwiesen wurde.

Wieder einen Tag später erhielt die Geschädigte weitere Anrufe, um die Gesundheitsbehandlung fortführen zu können. Hierfür sollte die Seniorin Fotos sowie Salz und Zucker auf den Tisch stellen, Kleingeld ausbreiten und Kerzen anzünden.

Erst da wurde sich die Geschädigte bewusst, dass sie Betrügern aufgesessen war und schaltete ihr Telefon vorübergehend aus, um weiteren Anrufen zu entgehen.

Die Täter lassen nicht locker

Tage später wurde sie jedoch erneut von einem Mann kontaktiert, der ihr eröffnete, dass das Fortsetzen der Behandlung unabdingbar für ihre Heilung sei. Als der Täter dann noch nach den Bankdaten der Geschädigten fragte, legte diese auf und verständigte die Polizei. Inzwischen hat die Kripo Kaufbeuren den Fall übernommen.

Auf Anfrage der Redaktion erklärte Polizeisprecherin Isabel Schreck, dass sich Ermittlungen oder gar die Wiederbeschaffung des Geldes in solchen Fällen äußerst schwierig gestalte. Weil die behördliche Macht der Polizei an der Landesgrenze endet, sind die Ermittler in solchen Fällen auf die „Rechtshilfe“ ausländischer – im vorliegenden Fall russischer – Ermittlungsbehörden angewiesen.

Die Kriminalpolizei warnt

Derzeit sprechen Betrüger gezielt russischsprachige Opfer an. In Teilen der russischsprachigen Bevölkerung ist das Konsultieren von Heilern bei gesundheitlichen Problemen durchaus üblich.

Die Kripo bittet deswegen darum, diese Betrugsmasche in der russischsprachigen Bevölkerung bekannt zu machen, und beispielsweise über Messengerdienste davor zu warnen. Die Präsenz in Fernsehsendungen ist keineswegs ein Anzeichen für Seriosität.