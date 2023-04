Theaterbühne des TSV Ebersbach zeigt die Komödie „Gleis Geisterei“

Das Ensemble der Theaterbühne TSV Ebersbach bei der Inszenierung von „Gleis Geisterei – ein Stück, das an den Osterfeiertagen und noch bis 15. April in Ebersbach zu sehen ist. © Krusche

Ebersbach – „So ein Theater“ heißt es seit dem Palmsonntag in Ebersbach. Die Theaterabteilung des TSV Ebersbach hat zu Ostern wieder eine Komödie in drei Akten einstudiert. Der Kreisbote war bei der Premiere dabei.

Auf dem Bahnhof mit stillgelegten Gleis in Niederhinterbergkirchentalhausen treiben sich skurrile Figuren herum. Der Kiosk-Hans (gespielt von Reiner Endraß) hat seinen Bahnhofskiosk immer noch täglich geöffnet, obwohl längst kein Zug mehr fährt. Trotzdem beliefern ihn die Bienenbäuerin Ursl Summwiesler (Regina Schropp) mit Honig und die neureiche Bäuerin Brunhilde Bremsbichler (Elisabeth Kienle) mit Schmalznudeln. Täglich kommt auch die leicht vergessliche Witwe Radiesle-Resi (Marianne Förg) mit ihrem Koffer und will ihren Sohn in der Stadt besuchen.



Das Landstreicherpärchen mit Schranken-Susi (Annkatrin Deibler) und dem Weichen-Wastl (Markus Epple) versuchen, was Essbares abzustauben. Die Großbäuerin Mona Flitzmeier (Claudia Heiler) hilft ihrem übernervösen Gatten und Bürgermeister Fritz Flitzmeier (Ewald Hummel) beim Einstudieren einer Rede. Ein Fremder in Schwarz – Giacomo da Capo (Christian Reitebuch) – taucht auf und hat es auf die Schmalznudeln aus dem Kiosk abgesehen. Als er keine abkriegt, dreht er einfach die Zeit zurück und ist beim zweiten Versuch erfolgreich.

Wenn man die Zeit ­zurückdrehen könnte

Durch die Beobachtung, dass Giacomo die Zeit zurückzudrehen kann, ergeben sich für den Kiosk-Hans ungeahnte Möglichkeiten. Und so beginnt das Durcheinander. Der „Gleisgeist“ Giacomo lässt sich endlich erweichen, die Zeit sogar für drei Jahre zurückzustellen. Doch ob das immer so gut ist, wenn man die Vergangenheit verändern könnte? Und so kommen auch nachdenklich stimmende Töne in die sonst spannende und lustige Geschichte.



Die Charaktere sind gut besetzt, es wird heftig gestikuliert und man merkt dem Ensemble die Spielfreude an. Nach wenigen Minuten wird das Publikum in die Geschichte hineingesaugt. Überraschend wird auch der Bereich vor der Bühne mit ins Spielgeschehen einbezogen. Der schwäbische Dialekt ist gut verständlich, die Akustik ist dank der Verwendung von Kopfmikrofonen und Verstärkeranlage im ganzen Saal hervorragend. Durch viele Zweier-Dialoge kann man der Entwicklung der Geschichte gut folgen. Die Komödie „Gleis Geisterei“ von Ralph Wallner wurde von der Theaterbühne TSV Ebersbach in einem liebevoll gestalteten Bühnenbild hervorragend inszeniert und verspricht einen unterhaltsamen Theaterabend.



Die Komödie „Gleis Geisterei“ ist noch bis Mitte April zu sehen und dank zahlreicher engagierter Helfer ist für die Vorstellungen auch eine Bewirtung für die Besucher vorgesehen. Genaueres zu den Terminen findet man unter www.ebersbach-allgaeu.de.

Wolfgang G. Krusche