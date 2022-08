Lachende Kinder und Themenvielfalt bei der Stadtranderholung in Kemnat

Backen und Basteln, Zaubern und Bauen stehen in diesem Jahr am Stadtrand auf dem Programm.

Viel Raum für Fantasie

Kaufbeuren-Kemnat – Nach zwei Jahren Zwangspause ist wieder Stadtranderholung (SRE) angesagt: Bei der größten Freizeitmaßnahme der Stadt verwandelt sich das Gelände unterhalb des Römerturms in Kemnat für rund zwei Wochen in eine Welt, die von Kindern gestaltet und belebt wird.

Rund 550 Kinder tummeln sich aktuell in der komplett ausgebuchten ersten Woche auf dem Gelände. Erstmals gibt es ganze fünf Themenbereiche zu erkunden. Auf dem großen Gelände treffen Zauberer auf Piraten und andere Gestalten, die im Rahmen des Ferienprogramms des Stadtjugendrings (SJR) zum Leben erweckt werden.

So bauten die Jungs und Mädels etwa in Eigenregie die individuell und mit viel Einfallsreichtum gestalteten Holzhütten. Kreativität und handwerkliches Können waren auch bei diversen Aktionen wie dem Bau von Seifenkisten, beim Brot backen oder dem Dreh eines Stop-Motion-Films zum Thema Besenflug gefragt.

Bolzplatzspiele standen zum Beispiel im Wikingerbereich auf dem Programm, während angehende Zauberer sich in der Zauberschule an Lektionen versuchen oder sich in bester Harry Potter-Manier vom eindrucksvollen sprechenden Hut in ein Hogwarts-Haus einteilen lassen konnten.

SJR-Geschäftsführer Michael Böhm wachte derweil als authentisch gekleideter Museumsdirektor persönlich über die ihm anvertrauten Schätze. Trotz allgegenwärtigen Betreuermangels konnten für die Stadtranderholung 60 Betreuer und Betreuerinnen gewonnen werden, die sich gemeinsam mit den Kids auf abwechslungsreiche Abenteuer begeben.



Rundgang mit OB Bosse

Hoher Besuch kündigte sich am vergangenen Mittwoch aus dem Rathaus an: Oberbürgermeister Stefan Bosse wurde bei seinem Besuch auf dem Gelände von den jungen Abenteurern in ihre Lager verschleppt. Drei kleine Reporterinnen, die für die SRE-Zeitung berichteten, befragten den OB zu seinen Eindrücken.

Für Bosse stand fest: Er wäre gerne als Teilnehmer bei der SRE dabei, wenn es sein Terminkalender zulassen würde. Ein Zwischenstopp wurde auch bei den Wächtern des Wassers eingelegt – die Einsatzkräfte der DLRG sorgten vor Ort dafür, dass beim Schwimmen im Weiher nichts passiert. Als Kooperationspartner war auch wieder die Forensik am BKH mit an Bord, die sich etwa am Bau des Wikingerschiffs beteiligte.

Für zweite Woche noch Plätze frei

Das umfangreiche Ferienprogramm hält von der Outdoor-Survival-Woche bis zum Räuberlager im Zauberwald einiges an Abenteuern und Überraschungen parat. Für die zweite Woche Stadtranderholung sind noch Plätze frei. Geländespiele, Theater und Akrobatik stehen unter anderem auf dem Programm. Eine Anmeldung ist noch bis zum heutigen Samstag, 6. August auf dem SRE-Gelände oder online unter sjr.kaufbeuren.de möglich.