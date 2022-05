Frau stirbt an tödlichen Verletzungen – Ehemann unter Tatverdacht

Symbolbild © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Obergünzburg – Ein 75-jähriger Mann aus Obergünzburg steht im Verdacht, seine 65-jährige Ehefrau gestern Nachmittag ermordet zu haben. Laut Polizeibericht sieht es so aus, als habe er ihr mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt.

Am gestrigen Dienstag rief der 75-Jährige selbst einen Rettungswagen zu seiner Wohnadresse. In der Wohnung des Ehepaares trafen die Rettungssanitäter den Anrufer auch an. Im Schlafzimmer fanden sie den leblosen Körper einer Frau.

Daraufhin alarmierten die Sanitäter die Polizei, welche mit einem Großaufgebot anrückte. Den Beamten zufolge ließ sich der 75-Jährige widerstandslos festnehmen. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren nahm umgehend die Ermittlungen am Tatort auf. Auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Kempten war im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden der 65-jährigen Frau tödliche Verletzungen mit einem Messer zugefügt. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um die Ehefrau des Mannes handelt.

Die Staatsanwaltschaft beantragte die einstweilige Unterbringung des 75-Jährigen, woraufhin der Tatverdächtige beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Der Richter folgte dem Antrag und der Mann wurde in ein Klinikum gebracht, so die Polizei.

Neben zahlreichen Kräften der umliegenden Polizeidienststellen waren auch Kollegen der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Kaufbeuren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

kb