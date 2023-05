Topfit-Lauf 2023 in Kaufbeuren – ein voller Erfolg

Von: Stefan Günter

Kaufbeuren bewegt sich – und wie: Gerade den Kleinen stand der sportliche Ehrgeiz buchstäblich ins Gesicht geschrieben. © Foto: Günter

Kaufbeuren – Die mittlerweile fünfte Ausgabe des Topfit-Laufs hat in diesem Jahr wieder die Aktiven angezogen. 250 Läuferinnen und Läufer aller Altersgruppen nahmen an dem Spektakel teil. Sie alle kämpften um persönliche Bestzeiten und Platzierungen. Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer stand aber auch einfach nur der Spaß im Vordergrund. Denn schließlich lautet das Motto Jahr für Jahr „Kaufbeuren bewegt sich“.

Immer wieder gingen die Blicke nach oben, ob das Wetter halten würde. Die gute Nachricht gleich vorweg: Während des gesamten Laufevents blieb der Regen aus. Die Strecke führte von der Unteren Au Richtung Leinau und an der Wertach zurück zum Ausgangspunkt.

Die 10 Kilometer-Distanz legte Stefan Fichtl in 36 Minuten und 20 Sekunden als Schnellster zurück. Peter Vogt schaffte die fünf Kilometer in 17 Minuten und 25 Sekunden. Bei den Frauen setzten sich Julia Schindele (10 km, 52:32 Min.) und Henriette Parbus (5 km, 23:36 Min.) Mit Begeisterung nahmen die Kinder und Jugendliche den Lauf an. Je nach Alter gab es 400 beziehungsweise 800 Meter zu bewältigen. Eine beeindruckende Präsenz zeigte der TV 1858 Kaufbeuren, der mit 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim diesjährigen Topfitlauf antrat.

Abseits des Laufstrecke hatten die Kinder Spaß beim kostenlosen Tennisspielen, Bubble Soccer und einer Hüpfburg. Die Marienrealschule Kaufbeuren bot einen Kuchen- und Wienerle-Verkauf an und füllte sich so ihre Klassenkasse. Birgit Kesseler, Geschäftsführerin des Topfit Sport & Wellness Centers, und Jürgen Felker vom Kaufbeurer Leichtathletik-Club (KLC) zogen im Nachgang ein positives Fazit: „Es war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass Sport, Gemeinschaft und Spaß wichtige Faktoren für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen.“



Die Siegerlisteliste

•400 m weiblich: 1. Martha Stürminger 02:15 Min. •400 m männlich: 1. Emil Khonry 02:01 Min

•800 m weiblich: 1. Ida Klobe 03:45 Min

•800 m männlich: 1. Lorenz Schiele 03:44 Min.