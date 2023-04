Feuerwehr findet Leiche in verrauchter Wohnung in Kaufbeuren

Von: Felix Gattinger

Tragischerweise konnte der 83-Jährige aus diesem Wohnblock nur noch tot geborgen werden. © Foto: FFW Kaufbeuren

Kaufbeuren – Als die Freiwilligen Feuerwehren Kaufbeuren und Pforzen am vergangenen Freitagnachmittag alarmiert durch Brandgeruch zu einem Wohnblock in der Neugablonzer Gewerbestraße gerufen worden waren, brachen die Einsatzkräfte die Tür auf, drangen bei großer Hitze mit Atemschutzgeräten in die völlig verrauchte Wohnung vor und fanden dort den 83-Jährigen Bewohner bereits tot auf.

Ob der Mann an den Rauchgasen verstorben war oder bereits vorher, wird derzeit vom Kriminaldauerdienst Memmingen untersucht. Brandursache war mutmaßlich ein Heizgerät, das sich entzündet und einen danebenstehenden Kunststoffstuhl entflammt hatte. Die Ursache ist derzeit noch Ermittlungsgegenstand und von daher nicht gesichert. Wegen der starken Rauchentwicklung war der gesamte Wohnblock, sowie ein angrenzender Block vorübergehend evakuiert worden. Inzwischen sind jedoch alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt.