Traktorhersteller Fendt plant ein Museum mitten in Marktoberdorf

Von: Michael Dürr

Der Vorstand des Fendt Classic Club mit dem ersten Dieselross-Traktor des Unternehmens: Sepp Nuscheler hält das Steuer, mit dabei sind (v.l.) Hans Heinle, Walter Wagner und Bernhard Bartussek. Es fehlt Karl-Heinz Welz. © Dürr

Marktoberdorf – Daimler und Porsche sind mächtig stolz darauf, BMW sowieso, jetzt will auch Fendt eines haben: Ein eigenes Museum. Bis aller spätestens 2030, wenn der Markt­oberdorfer Traktorhersteller 100 Jahre jung wird, soll das Vorhaben Wirklichkeit sein. Dies kündigte Fendt-Classic-Clubvorsitzender Sepp Nuscheler am Rande der ersten Mitgliederversammlung des neuen Vereins gegenüber dem Kreisbote an. Während der ungefähre Standort bereits klar umrissen ist, gibt es zum Thema Größe noch Redebedarf.

„In fußläufiger Entfernung zum Stammwerk“, in der Johann-Georg-Fendt-Straße, soll nach den Worten von Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff ein geeignetes Gebäude entweder angemietet oder aber neu errichtet werden. Zahlreiche Exponate aus der langen Geschichte des Unternehmens stünden heute an den verschiedensten Orten. Diese sollen in dem neuen Museum zusammengeführt werden. Außerdem sei klar, so der 56-Jährige: „Der Classic Club braucht ein Zuhause.“



Bei der Bestückung des Museums wird es in erster Linie natürlich um historische Traktoren gehen. Aber nicht nur: Bei der Mitgliederversammlung wurde bekannt, dass Fendt in den 1950er-Jahren ebenfalls versucht habe, ein Automobil zu bauen. In früherer Zeit hätten die Fendt-Tüftler sogar an einer Klebemaschine für Hosen herumgebastelt, doch über das Versuchsstadium sei es nicht hinausgegangen. Gespannt darf man sein, ob auch das erste und ganze sechs PS „starke“ Dieselross von Fendt (siehe Foto), das heute im Foyer des Fendt Forums steht, ebenfalls ins Museum umziehen wird.



Standort für Museum gesucht

Die Realisierung des Projekts „Museum“ bezeichnete der Vereinsboss vor rund 100 Mitgliedern im Fendt-Forum auch als „eine der wichtigsten Aufgaben für den Classic Club in der Zukunft“. Sepp Nuscheler sprach von einem mehrstufigen Ausbau des Museums mit einer Zielgröße von 2.000 bis 2.500 Quadratmetern. Fendt-Chef Gröblinghoff bremste in dieser Hinsicht indes die Euphorie: „Ob es sofort 2.500 Quadratmeter sein müssen, darüber müssen wir nochmal reden.“ Wie auch immer, bei der Versammlung erging der Aufruf an alle Mitglieder, Ausschau nach geeigneten Standorten für das Museum zu halten.



Apropos Mitglieder: Deren 161 zählt Stand heute der Fendt Classic Club, der am 27. Oktober 2021 mit 55 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben worden war. Die initiale Idee dazu hatte der Chef persönlich, „allerdings braucht man dann auch die passenden Leute, die das machen“ (Gröblinghoff). Diese „passenden Leute“ wurden bei der Gründungsversammlung gewählt: Neben Sepp Nuscheler, der bis zum Ruhestand im Januar 2021 Pressesprecher bei Fendt gewesen war, sind dies Walter Wagner, Bernhard Bartussek, Hans Heinle und Karl-Heinz Welz. Die 161 Mitglieder stammen nicht nur aus Deutschland, sondern sind auch in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Südtirol zu Hause.



Die Frauenquote ist mit vier Einträgen eher schwach, was auch Nuscheler bedauerte: „Das müssen wir noch ein bisschen ändern.“ Dafür hat der junge Club, der seit Ende März als gemeinnützig anerkannt ist, bereits ein Ehrenmitglied: Es handelt sich dabei um Dr. Klaus Herrmann, der die Fendt-Chronik verfasse. Die Altersspanne der Mitglieder reicht übrigens von sechs bis 90 Jahren; der Senior Richard Woik erfreut sich bester Gesundheit und war bei der Versammlung – natürlich – dabei.



Vorteile für Club-Mitglieder

Er und die anderen Mitglieder erfuhren im Verlauf des Abends, warum man als Fendt-Fan im Classic Club sein sollte. Teil der Fendt-Gemeinschaft zu sein, sei „natürlich der größte Vorteil“, so Nuscheler. Darüber hinaus sorge die Club Card dafür, dass im Fendt-Shop an der Kasse 20 Prozent des Kaufpreises abgezogen würden. Neben regelmäßigen Newslettern bekämen die Mitglieder auch das eigene Magazin „Focus“ zugesandt, nicht zuletzt plane der Club von Zeit zu Zeit Exkursionen etwa zu anderen Fendt-Werken. Im laufenden Jahr will der Classic Club am historischen Feldtag in Nordhorn am 14. August teilnehmen, Ende September ist ein Besuch beim landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart (25. September bis 3. Oktober) eingeplant. Ein Abstecher zum Fendt-Werk in Asbach-Bäumenheim nahe Donauwörth ist schließlich für Oktober/November in der Planung.



Für einen professionellen Auftritt des Fendt Classic Club in der Öffentlichkeit soll die Nichte des Clubchefs sorgen: Carolin Nuscheler hat passender Weise eine eigene PR-Agentur, mit der sie bereits das Logo des Vereins entwickelt hat. In einem nächsten Schritt soll eine Club-Website entstehen, für den August kündigte die 30-Jährige vor den Mitgliedern außerdem das Erscheinen der ersten Merchandise-Artikel an. Der reguläre Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 75 Euro im Jahr, Rentner zahlen 50 Euro, Schüler und Studenten jeweils 25 Euro. Mehr Informationen gibt es unter info@fendt-classic.com.