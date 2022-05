Trunkenheit im Verkehr – Pkw-Fahrer leistet Widerstand

Symbolfoto © Uli Deck/dpa

Landkreis – Drei Männern wurde am Sonntag ihre Alkoholisierung im Straßenverkehr zum Verhängnis. Die Polizei berichtet von einem Unfall, bei dem der Fahrzeugführer aggressiv wurde, von einem Pedelec-Fahrer, der zu Fall kam und sich verletzte sowie einem jungen Mann, der seinen Führerschein einbüßte.

Am späten Sonntagabend kam ein 54-jähriger Mann zwischen Eurishofen und Ketterschwang mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der Fahrer betrunken war. Folglich wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes.

Im Pkw und auf der Dienststelle leistete der Fahrer Widerstand. Zudem beleidigte er die Polizisten. Nachdem er sich nicht beruhigte, kam er in Polizeigewahrsam.

Am Pkw des Betrunkenen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Ob ein Fremdschaden verursacht wurde, steht noch nicht fest, so die Polizei. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen diverser Delikte ermittelt.

Fahrfehler führt zum Sturz

Am Sonntagnachmittag fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pedelec in Hiemenhofen von der Bergmang Alpe talwärts und kam dabei zu Sturz. Laut Polizei fiel der Mann aufgrund eines Fahrfehlers.

Da der Radler keinen Helm trug zog er sich Kopfverletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille.

Mit 1,9 Promille in die Verkehrskontrolle

Am Sonntagabend wurde ein 31-jähriger Pkw-Fahrer in Marktoberdorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dem Polizeibericht zufolge einen Wert von 1,9 Promille.

Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

kb