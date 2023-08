U18-Landtagswahl: Auch Jugendliche dürfen im Ostallgäu wieder ihre Stimme abgeben

Von: Leonie Stoll

Teilen

Auch die Jugend wird zur Wahl gebeten: Vor der Landtagswahl dürfen Jugendliche in vom Kreisjugendring organisierten U18-Wahllokalen wieder ihre Stimme abgeben. © KJR

Landkreis – Im Herbst finden wieder Landtagswahlen in Bayern statt. Damit sich auch Jugendliche der Politik nähern und das Wahlprozedere kennenlernen, hält der Kreisjugendring (KJR) auch im Landkreis Ostallgäu wieder U18-Wahlen ab. Der Kreisbote hat bei Jugendlichen im Ostallgäu nachgefragt, welchen Bezug sie zur Politik haben und wie sie der U18-Wahl entgegensehen.

Der Ablauf einer U18-Wahl ist identisch mit dem der Landtagswahl für Erwachsene. Geheim, frei, allgemein, unmittelbar und gleich. So können junge Wähler ausprobieren, wie es sich anfühlt, zu wählen. Der Kreisjugendring organisiert die Veranstaltung wie bereits in den vergangenen Jahren im ganzen Landkreis. Doch wie groß ist eigentlich das Interesse an einer Teilnahme bzw. allgemein am politischen Geschehen bei den Jugendlichen in Kaufbeuren und Umgebung? Dazu hat sich der Kreisbote umgehört.

Warum nicht schon früh Farbe bekennen?

Mina D., 16, lebt in Irsee und ist erst vor zwei Jahren von Afghanistan nach Deutschland gezogen. Für das deutsche Wahlsystem ist sie dankbar: „Ich finde es toll, dass meine Stimme unabhängig von Geschlecht und Alter gehört wird.“ Allerdings würden ihrer Meinung nach aktuelle Geschehnisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Schule nicht ausreichend thematisiert. „Klar bekommen wir einiges über politische Systeme beigebracht, aber leider sprechen wir im Sozialkunde-Unterricht nicht über Nachrichten oder Politiker.“



Mit Freunden in Afghanistan tauscht sich die 16-Jährige häufig über die schwierige politische Situation in der Heimat aus, deutsche Klassenkameraden dagegen zeigen an ihrer politischen Meinung nur selten Interesse, so Minas Eindruck. Zur U18-Wahl geht sie auf jeden Fall: „Ich weiß, dass zukünftig meine Wahlstimme mit über die Perspektiven Deutschlands entscheidet. Warum sollte ich dann nicht jetzt schon klar machen, hinter wem ich politisch stehe?“



Auch die Jugend wird zur Wahl gebeten: Vor der Landtagswahl dürfen Jugendliche in vom Kreisjugendring organisierten U18-Wahllokalen wieder ihre Stimme abgeben. © KJR

Alex Schildhauser, 17, aus Dillishausen, war letztes Mal bei einer U18-Wahl dabei. „Total überrumpelt haben die uns da in der Schule. Plötzlich hieß es, wir gehen jetzt wählen“, erinnert er sich kopfschüttelnd. „Dabei habe ich doch keine Ahnung von Politik.“ Dementsprechend komisch hat Alex sich gefühlt, als er sein Kreuz setzte, ohne zu wissen, wofür die Namen und Parteien auf den Wahlzetteln eigentlich stehen. „Danach habe ich mir fest vorgenommen, mehr zu recherchieren, bin dann aber irgendwie nicht dazu gekommen.“



Paul Arks, 16, aus Kaufbeuren, freut sich auf die Wahl. Er ist nämlich schon in ein politisches Umfeld integriert. Bis vor kurzem hat er in Graz gelebt und war bei der Grünen Jugend Steiermark aktiv. „Was oftmals unterschätzt wird ist, wie toll der Zusammenhalt in politischen Organisationen sein kann, das ist ein Netzwerk fürs Leben“, findet er. In Kaufbeuren und Umgebung gebe es aber vergleichsweise wenige Jugendliche, die sich offenkundig für Politik interessieren und auch das Interesse bei anderen wecken könnten – trotz der vielen Möglichkeiten auf Social Media. Warum das so ist? „Das Interesse an politischen Themen ist wohl schon da, aber viele fragen sich, wie sie ernsthaft etwas bewirken können“, vermutet der 16-Jährige.



Leander Gomez, 23, hat 2020 bei der Organisation der U-18 Wahlen in seiner Heimatstadt Buchloe geholfen. Ein Freund hatte ihn gebeten, das Projekt zu unterstützen, denn die Anzahl der freiwilligen Wahlhelfer sei erschreckend niedrig gewesen, berichtet der 23-Jährige. Bereut hat er es nicht, eingesprungen zu sein, denn aus den Gesprächen über die Stadtpolitik habe er viel mitnehmen können, sagt Gomez. Seither verfolgt er regelmäßig das politische Geschehen.

Vorbereitungen beim Kreisjugendring

Beim Kreisjugendring bereitet man sich derweil schon auf die U18-Wahlen vor. Vom 21. bis 29. September, also gut zwei Wochen vor der „echten“ Landtagswahl, sollen diese über die Bühne gehen. „Die Organisation sowie die inhaltliche Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen muss reibungslos funktionieren“, erklärt Anna Heiland, Sozialpädagogin beim Kreisjugendring und Kommunale Jugendpflegerin beim Landkreis Ostallgäu. Eine „Wahlkiste“, die über die Landtags- und Bezirkstagswahlen informiert, sowie eine Übersicht der Parteien mit Ausschnitten aus Wahlprogrammen wurden bereits entworfen.



Im nächsten Schritt sollen Wahllokale gewonnen werden, etwa Schulen, Jugendzentren oder Jugendverbände. Wo sich diese an den Wahltagen befinden, wird auf der Website des Kreisjugendrings veröffentlicht. Heiland hofft auf eine große Resonanz: „Bisher ist die Erfahrung gut und es kommen viele junge Wähler, die ernsthaft ihre Stimme abgeben wollen.“ Ziel sei, dass Jugendliche Handlungsmöglichkeiten und Folgen auf ihre politische Beteiligung erkennen, betont Heiland.

So lief´s 2021

Bei der letzten Bundestagswahl 2021 nutzten übrigens 70.000 Jugendliche in Bayern die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Am stärksten im Ostallgäu schnitt damals die CSU (22,4 Prozent) ab, wenngleich die Jugend den Christsozialen damit einen historischen Denkzettel verpasst hätte. Bei den Erwachsenen kam die CSU damals immerhin auf 31,7 Prozent in Bayern.

Landtagswahl im Stimmkreis Marktoberdorf: Das sind die Direktkandidaten

Landtagswahl im Stimmkreis Kaufbeuren: Wer zur Wahl zugelassen wurde und wer nicht