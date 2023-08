Übergreifender Kunstgenuss bei der Irseer Kunst-Sommernacht

Euphorischen Applaus erntete die Gruppe „Zeitgenössischer Tanz“ bei der Irseer Kunst-Sommernacht. © Wischhöfer

Irsee – Kunst zum Anfassen und Erleben gab es am vergangenen Samstag während der Kunst-Sommernacht in Irsee im Schwäbischen Bildungszentrum zu erleben.

Die diesjährige 35. „Kunst-Sommernacht“ präsentierte und inszenierte die Ergebnisse der Sommerakademie in einem wahren Feuerwerk der Künste. Die Meister und ihre Klassen gaben den Blick frei auf das, was sie in dieser intensiven Woche der Künste erarbeitet hatten. Gemeinsam mit den Besuchern und Liebhabern des Kunstsommers aus ganz Süddeutschland feierten sie ein gelungenes Abschlussfest.



Die elf Meisterklassen umfassten die Genres von Malerei und Textilkunst, von Fotografie, Druckgrafik bis hin zu Lyrik, Prosa und Chorgesang. Im beeindruckenden Treppenaufgang, der bis in die zweite Etage mit Besuchern gefüllt war, wurden die Meister der elf Klassen persönlich vorgestellt. Danach sang der 16-köpfige Chor unter Chorleiter Philipp Amelung unter dem Motto „Hoffnung“ gleich zu Beginn in der Klosterkirche Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms. Hoffnung kam auch in Arvo Pärts „The Deer’s Cry“ auf: Jesus Christ ist um uns, steht hinter uns, wir sind nie allein. Ebenso drückte Heinrich Schütz die nie endende Hoffnung auf Frieden aus, wie auch das ruhig fließende „Alleluia“ von Eric Whitacre ein zuversichtliches Ende vermuten ließ.



Die Kunstwerke der Kurse Malerei, Textilkunst, Fotografie und Zeichnung waren in den Fluren der ersten und zweiten Etage dekorativ ausgestellt. Viele Künstler waren bei ihren Werken anzutreffen und so entstand eine rege Kommunikation mit den Besuchern. Höhepunkt der Kunstnacht war die exzellente choreografische Vorführung der Gruppe „Zeitgenössischer Tanz“. Unter der Leitung der beiden „Meister“ Adriana Mortelliti und Jochen Heckmann entstand der Tanz „From minimum to the max – and return“, den die Zuschauer mit euphorischem Applaus bedachten.

Eine Besonderheit jeder Sommerakademie ist nach Aussage der Organisatoren, Direktor Dr. Markwarth Herzog und Dr. Sylvia Heudecker, die permanente Vernetzung der elf Gruppen. Beeindruckend demonstriert wurde das von der Darbietung „Chor und Lyrik“ unter der Leitung von Philipp Amelung und Martin Pikar. Die an diesem Abend vorgetragene Lyrik wurde mit eigens dazu arrangierten Musikstücken ergänzt.

Der Schwäbische Kunstsommer versteht sich als hoch qualifiziertes Weiterbildungsangebot für Künstlerinnen und Künstler.

von Jürgen Wischhöfer