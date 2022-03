Friedensdemo in Kaufbeuren als Zeichen der Solidarität

Von: Mahi Kola

„Flagge zeigen“: Die Demoteilnehmer standen zusammen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. © Mahi Kola

Hunderte Menschen aus Kaufbeuren und Umgebung kamen am Aschermittwoch in der Kaiser-Max-Straße zusammen, um ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu setzen. Sie waren dem Aufruf der örtlichen SPD und Grünen gefolgt und zeigten mit ihrer Teilnahme an der Friedensdemo ihre tiefe Betroffenheit angesichts der schrecklichen Ereignisse, aber auch ihre Hilfsbereitschaft und Entschlossenheit, nicht wegzusehen.

Die Teilnehmer waren gekommen, um für Frieden einzustehen und Flagge zu zeigen – gegen einen Krieg in Europa, gegen Putin. „Wir wünschen uns alle Frieden – dafür müssen wir was tun“, sagte etwa Beate Schütz vom Stadtjugendring. „Es ist schier unglaublich, dass wir noch im 21. Jahrhundert Krieg in Europa haben, statt zu versuchen, mit Diplomatie Probleme zu lösen“, äußert sich ein anderer Demonstrant. „Heute Kiew – morgen die ganze Welt“, befürchtet eine Teilnehmerin. Auch viele Kinder sind bei der Demo dabei: „Ich find es echt blöd, dass Putin den Krieg erklärt hat. Er ist doch bloß ein einzelner Mensch“, sagt etwa ein junges Mädchen. Nicht wenige Kaufbeurer helfen den Geflüchteten aus der Ukraine dabei, Asyl zu finden. Eine von ihnen ist Viktoria Kübler, die seit sechs Jahren in Kaufbeuren lebt und schon Ähnliches durchmachen musste. Die Situation in der Ukraine nimmt die junge Frau seelisch sehr mit, und doch freut sie sich über die Solidarität der Kaufbeurer: „Es ist ein schönes Zeichen“. Viele der laut Polizeiangaben rund 700 Demoteilnehmer zeigten Flaggen in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb.



Leuchtendes Zeichen des Zusammenhalts

Die verschiedenen Redner fanden in ihren Redebeiträgen genauso klare wie emotionale Worte. „Eine Demo beendet keinen Krieg, aber sie verbindet uns“, so Grünen-Stadträtin Ulrike Seifert. „Überwältigt von der Vielzahl an Menschen“ zeigte sich auch SPD-Stadträtin Cathrin Riedl. „Ich bin überzeugt, dass dieses Zeichen weit über Kaufbeuren hinaus leuchten wird“. Sie freute sich auch über die große Bereitschaft vieler Kaufbeurer, Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet bei sich aufzunehmen. „Europa sind wir alle“, so Riedl. Kaufbeurens dritte Bürgermeisterin Erika Rössler verurteilte aufs Schärfste den Angriff als „völkerrechtswidrig und in höchstem Maße menschenverachtend, ja -vernichtend“. Putin sei für „unsagbares Leid“ verantwortlich, bombardiere Wohngebiete, reiße Familien auseinander.

Deutlich Flagge zeigten am Aschermittwoch zahlreiche Menschen in Kaufbeuren. © Mahi Kola

Humedica-Geschäftsführer Johannes Peter erzählte über den Einsatz der Kaufbeurer Hilfsorganisation vor Ort. Die Helfer verteilen Hilfsgüter wie Nahrungsmittel und warme Decken. „Gemeinsam können wir uns dem Bösen, dem wir uns konfrontiert sehen, mit viel Gutem entgegenstellen“, zeigte sich Peter beeindruckt vom gezeigten Zusammenhalt. „Humedica ist stolz darauf, ein Ausdruck der Hilfe unserer Stadt sein zu können.“ Auch Kaufbeurer Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl hob die geschlossene Einheit der Menschen hervor: „Bilder machen Politik. Und das, was ich hier vor mir sehe, ist ein starkes Bild.“

Oft wurden die Redebeiträge mit dem Beifall der Menschen bestärkt. © Mahi Kola

Grünen-Stadtrat und Jugendbeauftragter Holger Jankovsky rückte die Situation der Kinder und Jugendlichen in den Fokus: „Es geht um die Kinder und Jugendlichen hier, die Angst haben, die so was nie erleben mussten. Vor allem aber um die jungen Menschen in der Ukraine, die Angst um ihr Leben, ihre Zukunft, ihre Freunde haben“, so Jankovsky. „Jeder, der heute hier ist, zeigt, dass er nicht in Nationalitäten denkt, sondern in Menschen.“



Weitere Solidaritäts-Aktionen sind in den nächsten Tagen geplant, unter anderem soll der Fünfknopfturm am Wochenende in Blau und Gelb beleuchtet werden.