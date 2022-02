Sergiy Kolomiets am Tag des Angriffs

Von: Theresa Kuchler

Der 41-jährige Sergiy Kolomiets erlebte den Tag des Angriffs in der nordukrainischen Stadt Nizhyn. © privat

Kaufbeuren/Nordukraine – Den Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine erlebte Sergiy Kolomiets, der seit zwei Jahren in Kaufbeuren lebt, im Norden des Landes. Der 41-jährige Rangierbegleiter ist gebürtiger Ukrainer und reiste am Samstag vor Kriegsausbruch nach Nizhyn, eine Stadt im Norden der Ukraine, um seine Familie zu sehen. Die russischen Angriffe rissen ihn aus dem Schlaf. Mit einem Krieg hatte Kolomiets nicht gerechnet. Wir sprachen mit ihm am gestrigen Donnerstag.

Herr Kolomiets, wie geht es Ihnen und Ihrer Familie nach dieser schrecklichen Nacht?

Nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Ich bin mit meiner Frau und meiner Tochter in einer Stadt im Norden der Ukraine, in Nizhyn. Die Stadt hat einen Flughafen, der auch angegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob die Informationen stimmen, aber anscheinend sind dabei fünf oder sechs Personen verletzt oder getötet worden.



Haben Sie den Angriff selbst mitbekommen?

Meine Familie und ich sind wach geworden, weil es so laut war. Der Angriff war um fünf oder halb sechs Uhr morgens. In der Früh hatten wir alle große Angst. Ich habe viel gelesen und stand mit Freunden in Kiew in Kontakt, die ähnliche Situationen erlebt haben. Inzwischen haben sich alle etwas beruhigt. Vor ein paar Stunden waren wir auch schon draußen.



Sind Sie in der Stadt Menschen begegnet, die in Panik waren?

Ich habe vor allem lange Schlangen vor den Supermärkten, Apotheken und Bankautomaten gesehen. Viele waren am Telefon und haben mit ihren Verwandten und Freunden gesprochen. Ich denke, am schwierigsten waren für alle die ersten Stunden. Es hatten alle gehofft, dass kein Krieg kommt. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung ist heute gestorben.



Was wollen Sie jetzt tun?

Vielleicht fahren wir heute Abend noch in ein Dorf. Raus aus der Stadt. Da können wir in das Haus von einem Freund, der in Kiew ist. Hier wohnen wir im fünften Stock. In der Nacht hätte ich Angst, dass etwas passiert. Gott sei Dank gab es bis jetzt ja keine Angriffe auf die Stadt, sondern nur auf den Flughafen. Im Dorf sind wir aber sicherer.



Und dann wollen Sie so schnell wie möglich wieder zurück nach Bayern?

Mit dem Flugzeug kann ich nicht mehr zurück. Ich will morgen oder übermorgen mit dem Auto nach Polen und dann weiter nach Deutschland fahren. Als ich am Samstag in die Ukraine gekommen bin, um meine Familie zu besuchen, hatten mich schon alle Freunde gewarnt. Ich hatte aber einfach gehofft, dass kein Krieg kommt.

Das Interview führte Theresa Kuchler.