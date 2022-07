Ukrainischen Flüchtlinge: Neue Geschäftsführung beim Jobcenter übernimmt Betreuung

Teilen

Die neue Geschäftsführung des Jobcenters Ostallgäu: (v. li.) Martin Haff Teamleitung Leistung und stellv. Geschäftsführer, Franziska Albrecht Geschäftsführerin und Armin Iqbal Teamleiter Markt & Integration. © LRA OAL

Ostallgäu – Im Landkreis Ostallgäu sind zur Zeit rund 1850 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Wie verlief die Aufnahme aus Sicht des Landratsamtes? Wie sind die Chancen für eine Integration? Was ändert sich nach dem Rechtskreiswechsel? Mit diesen Fragen beschäftigten sich in der jüngsten Sitzung die Mitglieder des Sozialausschuss des Landkreises.

Bereits am 10. März dieses Jahres startete das zuständige Landratsamt Ostallgäu mit der Registrierung. Sachgebietsleiter Michael Filser schilderte in der Sitzung die Anfänge: „Um die Wege und Termine für die Ankommenden aus der Ukraine möglichst kurz zu halten, haben wir zunächst eine Registrier­ungsstraße mit vier Stationen im Landratsamt eingerichtet“. Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurden mit Fingerabdruck und Foto registriert, die Anträge auf Aufenthaltstitel erfasst, anschließend die Sozialleistungen für Asylbewerber beantragt und abschließend sofort über die Kreiskasse ausbezahlt, alles an einem Termin. So seien pro Tag 60 Personen betreut worden. Zeitweise waren auch Termine am Wochenende angeboten worden. Insgesamt habe es großen Beratungsbedarf gegeben, so Filser, mit Hilfe von Dolmetschern habe man aber alle Fragen beantworten können. Krankenhilfe und Unterkunftskosten wurden über das Asylbewerber- Leistungsgesetz gewährt.



Rechtskreiswechsel seit 1. Juni

Im April hatte dann die Ministerpräsidentenkonferenz entschieden, zum Anfang Juni die Zuständigkeiten für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in den Bereich der Jobcenter zu überführen (sogenannter Rechtskreiswechsel), mit dem Ziel einer schnellen Integration in den Arbeitsmarkt. Außerdem haben die Flüchtlinge dadurch eine eigene Krankenversicherung. Weiterhin werden Neuankommende zunächst ab der Einreise beim Landratsamt aufgenommen und im Folgemonat ans Jobcenter übergeben. 100 Personen im Seniorenalter werden weiter vom Landratsamt betreut zum Thema Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt bei vorgezogener ukrainischer Altersrente. Seit Mai 2022 werden nun 659 ukrainische Bedarfsgemeinschaften geführt.





Neue Geschäftsführung beim Jobcenter

Der Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge war auch gleichzeitig eine Herausforderung und erster Test für die neue Geschäftsführung im JobCenter. Neue Geschäftsführerin ist Franziska Albrecht als Nachfolgerin von Thomas Liebner, der in den Ruhestand ging. Neuer stellvertretender Geschäftsführer und Teamleiter der Leistungsabteilung ist Martin Haff als Nachfolger von Jürgen Haug, der ins Landratsamt wechselte. Der Übergang erfolgte nahtlos und erfolgreich. Inzwischen hat das Jobcenter eine 5. Station in der Registrierungsstraße eingerichtet. Auch von den ukrainischen Flüchtlingen wurde der Rechtskreiswechsel erfolgreich aufgenommen, was sich in einer starken Zunahme der Beratungsgespräche zeigte. Von 777 Kunden des Jobcenters, davon 604 weiblich, nehmen 200 an sprachlichen Bildungsmaßnahmen teil. 50 Personen besuchen den Schul- oder Berufsschulunterricht. Derzeit haben 89 Erziehende keine sichergestellte Kinderbetreuung, was die Aktivitäten einschränkt. Als Erfolgsmeldung präsentierte Franziska Albrecht 71 Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.



Als Bildungsmaßnahmen stehen neben den Sprachkursen auch Integrationskurse zur Verfügung und anschließend daran berufsbezogene Sprachkurse, beispielsweise für Pflegekräfte oder für Kinderbetreuung. Die Anerkennungsberatung für „mitgebrachte“ Berufe sind allerdings eine komplexe Angelegenheit, meint Albrecht. So kann die deutsche Kindergärtnerin kein ukrainisch und kann ukrainische Kinder nicht betreuen. Die ukrainische Kindergärtnerin unter den Geflüchteten könnte sofort arbeiten, aber ihre Ausbildung ist in Deutschland nicht anerkannt. „Insgesamt deutet aber das Nachfrageverhalten für Deutschkurse auf hohe Motivation der Flüchtlinge hin“, so die Geschäftsführerin des Jobcenters.

Wolfgang G. Krusche