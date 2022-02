Volle Unterstützung

Rathaus: Umbau und Modernisierung beschlossen

In drei Bauabschnitten bis 2024 soll das Rathaus von Obergünzburg im Inneren umgebaut und modernisiert werden. Insgesamt wendet der Markt dafür 2,6 Millionen Euro auf. „Teuer, aber notwendig,“ sagte Marktkämmerer Christoph Brenner. © Krusche

Obergünzburg – Das Rathaus in Obergünzburg braucht eine Erneuerungskur. Dafür will die Marktgemeinde rund 2,6 Millionen Euro in die Hand nehmen. In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates erörterten die Mitglieder die anstehende Entwurfs- und Eingabeplanung für den notwendig gewordenen Umbau und die Modernisierungsarbeiten.

Schon lange hatte sich, nach der Schilderung von Geschäftsstellenleiter Matthias Rieser, die Verwaltung der Marktgemeinde über Modernisierungsmaßnahmen für das Rathaus Gedanken gemacht. Bereits 2010 tauchten erste Überlegungen auf, die Decken zu erneuern und Schränke in den Diensträumen auszutauschen. Aber immer wieder hatte die Gemeinde die Entscheidung verschoben, auch weil bei Untersuchungen keine Schadstoffe festgestellt werden konnten. Als dann 2016 der Einbau eines behindertengerechten Aufzugs sowie die Ertüchtigung durch moderne Brandschutzeinrichtungen angegangen wurde (wir berichteten), kamen die Verantwortlichen im Rathaus wieder auf die ursprüngliche Idee zurück – und stellten sie dann aber doch noch einmal zurück.

Raumnot ist groß

Inzwischen war die Raumnot weiter gewachsen. Für immer neue Aufgaben in einer modernen Verwaltung waren mehr Mitarbeiter und mehr Platz notwendig geworden. Auch die Mitarbeiter selbst sähen jetzt einen Umbau und Modernisierungsarbeiten für unbedingt notwendig an, schilderte Rieser. Entsprechend dem Zeitgeist soll der Bürgerservice und die Barrierefreiheit verbessert werden. Durch die Einrichtung von modernen, attraktiven Arbeitsplätzen will die Verwaltung auch die Gesprächsatmosphäre optimieren, speziell für sensible Gespräche wolle man einen abgetrennten Besprechungsraum einrichten. Dies betonte auch Erster Bürgermeister Lars Leveringhaus bei der Vorstellung des Projektes. Gleichzeitig solle auch die Netzwerk-Infrastruktur auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden, um schnellen und sicheren Datenverkehr zu gewährleisten.

Drei Bauabschnitte

Architektin Marion Bartl teilte die geplanten Arbeiten in drei Bauabschnitte auf. Bereits in diesem Jahr soll demnach im Dachgeschoss mit der Lüftungsanlage angefangen werden.Erste Aufräumarbeiten würden schon laufen. Modernen Brandschutzvorschriften folgend, erhält die Anlage eine Einhausung und im zweiten Obergeschoss eine Decken- und Bodendämmung für den Feuerschutz. Es werde aber keine äußeren Aufbauten, beispielsweise für die Frisch­luftansaugung geben, betonte Bartl.



Das Einwohnermeldeamt sei der Hauptanlaufpunkt der Bürger und soll deshalb im zweiten Bauabschnitt 2023 neu gestaltet werden. Alle Fensternischen müssten energetisch gedämmt werden und erhalten neue Heizkörper. Im dritten Bauabschnitt – geplant für 2024 - wird im Erdgeschoss vor dem Sitzungssaal ein neuer kleinerer Besprechungsraum eingerichtet, für den Zugang zum Sitzungssaal wird ein Hublift für Rollstuhlfahrer vorgesehen. Einen großen Posten nimmt daneben auch die Neuausstattung mit modernen Büromöbeln ein.

Volle Unterstützung

Die Kosten für die vorgestellten Maßnahmen bezifferte Marktkämmerer Christoph Brenner auf 2,6 Millionen Euro. Er betonte: „Hohe Kosten ja, aber notwendig!“ Zusammen mit dem Beschluss der letzten Woche, der für den geplanten Umbau des Feuerwehrgerätehauses 1,44 Millionen Euro (wir berichteten) vorsieht, stehen für den Haushalt 2022 interessante Gespräche bevor. Beide Baumaßnahmen haben allerdings auch die volle Unterstützung aller Marktgemeinderäte.

Wolfgang G. Krusche