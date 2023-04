Mobilitätskonzept Kaufbeuren: Haushaltsbefragungen starten nächste Woche

Am Graben vor dem Rathaus kommen alle Verkehrs-teilnehmer in Kaufbeuren zusammen. Hier treffen Fußgänger, Rad- und Autofahrer aufeinander. Direkt am Rathaus ist außerdem eine Bushaltestelle. © Bildnachweis: Wiese/Stadtverwaltung Kaufbeuren

Die Stadt Kaufbeuren arbeitet derzeit an einem Mobilitätskonzept, um zukunftsfähige Lösungen zur Mobilität in Kaufbeuren zu entwickeln. Dabei sollen Konzepte und Einzelmaßnahmen erarbeitet werden, die sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Kaufbeurer dazu aufgerufen an den Haushaltsbefragungen, die in der kommenden Woche starten, teilzunehmen.

Die Stadtverwaltung möchte insbesondere die Verkehrsströme und die genutzten Verkehrsmittel erfassen, um ein möglichst genaues Bild der Mobilität in Kaufbeuren zu erhalten. Hierfür ist wichtig zu erfahren, welche Wege am jeweiligen Stichtag zurückgelegt worden sind.

Die Mobilitätsbefragung findet als Online-Befragung statt. Die entsprechenden Hinweise zur Teilnahme mit Einwahldaten können der Rückseite des Anschreibens entnommen werden, das in den kommenden Tagen mit der Post verteilt wird.

Beispielsweise werden Antworten zu folgenden Fragen benötigt: Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Welche Verkehrsprobleme haben wir aktuell? Wie können wir diese Probleme entschärfen?

Selbstverständlich wird der Datenschutz bei dieser Umfrage gewährleistet. Sie läuft anonymisiert ab und es sind keine Rückschlüsse auf die Identität der einzelnen Bürgerinnen und Bürger möglich. Zur besseren Übersicht vorab sind drei Fragestellungen beispielhaft für die Umfrage aufgeführt:

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie in der Regel die folgenden Verkehrsmittel benutzen?

War Ihnen am Stichtag die Benutzung eines Pkw möglich?

Verfügten Sie am Stichtag über ein funktionstüchtiges Fahrrad?

Möglichkeit der Mitsprache nutzen

Je mehr Bürgerinnen und Bürger sich an den Haushaltsbefragungen beteiligen, umso präziser kann das Gesamtergebnis erstellt werden. Die Stadtverwaltung Kaufbeuren bittet daher um rege Teilnahme.