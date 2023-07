Umweltthema „Ressourcen“: Verleihung der Danner-Klassenpreise in der Schmuckfachschule

Herausragende Leistungen

Kaufbeuren – Am vergangenen Montag, kurz vor Ferienbeginn, wurden in der „Staatlichen Berufsfachschule für Glas- und Schmuck Kaufbeuren-Neugablonz“ die diesjährigen Danner-Preise überreicht. Seit über 100 Jahren fördert in Bayern die 1920 von Therese Danner im Gedenken an ihren im Jahr 1917 verstorbenen Ehemann Benno gegründete Danner-Stiftung junge Talente im Kunsthandwerk – durch Auszeichnungen, Wettbewerbe und Ausstellungen, durch Stipendien und Zuschüsse „für herausragende kunsthandwerkliche Leistungen“. Alle drei Jahre wird ein „großer“ Danner-Preis ausgeschrieben, in der Danner-Rotunde der Münchner Pinakothek sind die schönsten Stücke zu sehen.

gestalterische Idee plus gedanklicher Inhalt plus handwerkliche Umsetzung ergibt ein Ganzes“ ins Schulkonzept passt, führt die Berufsfachschule für Glas und Schmuck seit geraumer Zeit alljährlich Danner-Klassenwettbewerbe durch. Am Wettbewerb können sich Schülerinnen und Schüler ab dem 2. Ausbildungsjahr in ihrer jeweiligen Fachrichtung Glas- und Porzellanmalerei, Gold- und Silberschmiede sowie Graveure beteiligen.

Eine qualifizierte Fachjury, bestehend aus fünf externen Juroren – Kunsthistoriker, Kunsthandwerker und Künstler, darunter dieses Jahr Petra Weber, die Leiterin des Stadtmuseums – und pro Fach zwei Lehrern, vergibt die Preise. Beurteilt werden die eingereichten Arbeiten sowohl nach der kreativen Umsetzung des vorgegebenen Themas als auch nach der qualitativ hochwertigen handwerklichen Ausführung. „Ressourcen“ heißt das Thema, das 2023 zu gestalten war.

Die Preisträger

Auch heuer wieder wurde von der Danner-Stiftung ein stattlicher Betrag für Preise und Publikation zur Verfügung gestellt. Die drei dritten Preise waren mit je 300 Euro dotiert, für die sechs zweiten Preisträger gab es je 400 Euro und die sechs mit einem ersten Preis Ausgezeichneten durften sich über je 600 Euro freuen. Dazu kam noch ein Sonderpreis von 300 Euro. Dritte Preise erhielten die Goldschmiede Andriy Kaplunenko und Isabel Sternemann sowie die Graveurin Bellinda Graf. Für die zweiten Preise qualifizierten sich die Goldschmiedinnen Anastasia Kechter und Ute Freihart, die Silberschmiedinnen Fernanda Cabezas-Radic und Kaan Romey sowie Sonja Rödig und Magdalena Zeller von den Glas- und Porzellanmalern.



+ 1. Preis Graveure: Kira Kaltenegger, „Leben“, Blindprägestempel, Papierprägung (10x11,5x0,5 cm) © Zasche

Die ersten Preise gingen an die Glasmalerin Ronja Heyer, an Paula Schneider und Daniel Zappe von den Goldschmieden, an die Graveurinnen Kira Kaltenegger und Maja Angerhofer und an den Silberschmied David Müller. Der Sonderpreis der Jury wurde der Goldschmiedin ­Annabell Lenz zugesprochen. Neidloser frenetischer Beifall der Mitschüler wurde jeder und jedem einzelnen zuteil.



Dank der großzügigen Unterstützung der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu (wir berichteten) gibt es zu den Danner-Klassenwettbewerben 2023 wieder einen sehr qualitätvollen Katalog mit den Arbeiten der Preisträger. Diese erhielten zu ihren Urkunden und Geldpreisen auch den Katalog. Alle anderen können die Danner-Broschüre „Ressourcen“ in der Fachschule käuflich erwerben.