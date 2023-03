Umweltverbände fordern Ende der Atomkraft

Von: Angelika Hirschberg

Anlässlich des 12. Jahrestags der Atom-Katastrophe von Fukushima fanden sich etwa 20 Teilnehmer zur Mahnwache in Marktoberdorf ein. © Miriam Pfanzelt

Bei den Mahnwachen anlässlich des 12. Jahrestags des Super-GAUs in Fukushima am 11. März forderten Greenpeace und der Bund Naturschutz (BN) das Festhalten am Ausstieg aus der Atomkraft zum 15. April 2023. Ein Weiterbetrieb sei unnötig und gefährlich, so die Umweltschutz-Verbände. In Kaufbeuren und Marktoberdorf gingen Menschen in Erinnerung an den verheerenden Reaktorunfall im März 2011 auf die Straße.

Sie trafen sich in Kaufbeuren vor dem Zollhäusle und in Marktoberdorf am Marktplatz und hielten Plakate und Banner mit der Aufschrift „Atomkraft - keinen Tag länger“ in die Höhe. Fritz Hindelang vom Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf sagte vor rund 20 Teilnehmern in der Kreisstadt: „Die Geschichte der Atomenergie zeigt, dass Unfälle mit radioaktiver Freisetzung nicht auszuschließen sind.“ Vor 12 Jahren hatten zunächst ein Erdbeben, dann eine bis zu 15 Meter hohe Tsunami-Welle den Super-GAU in Japans Atomreaktor Fukushima ausgelöst. Bis heute sind noch weite Teile dort kontaminiert. Hindelang forderte, wie die Umweltschutzverbände auch, das Atom-Risiko endgültig zu beenden. Nach einem Gutachten des Bund Naturschutz entsprechen gerade die noch betriebenen deutschen Atomkraftwerke nicht mehr dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik.

Energiewende voranbringen

Der Weiterbetrieb der Atommeiler in Deutschland sei, so sagt der Bund Naturschutz in Bayern, mit einem hohen Risiko verbunden und trage nicht wesentlich dazu bei, der Energiekrise entgegenzuwirken. Auch ohne Atomkraftwerke und bei einem schnellen Kohleausstieg sei die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet.

Gleichzeitig betonte der Vorsitzende der BN Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren, Josef Kreuzer: „Wir vor Ort sind bereit, unseren Teil für die Energiewende zu leisten.“ Er nannte verantwortungsvoll geplante erneuerbare Energieanlagen in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern sowie kommunale Konzepte zum Energiesparen als ernsthafte Mittel, die Energiewende voranzubringen. „Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde müssen wir auch nicht erzeugen!“