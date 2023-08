Sechs Verletzte und satte 90.000 Euro Sachschaden

Von: Felix Gattinger

Marktoberdorf/Landkreis – Ziemlich gut beschäftigt waren die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr während der letzten zwei Tage auf dem Gebiet der Polizeiinspektion Marktoberdorf. Insgesamt sechs Verletzte und ein Gesamtschaden von geschätzt 90.000 Euro lautet die Bilanz von drei Verkehrsunfällen in Marktoberdorf und Altdorf bei Biessenhofen.

In der Marktoberdorfer Johann-Georg-Fendt-Straße verletzten sich am Montagmittag zwei über 70-jährige Männer bei einem Auffahrunfall. Aufgrund der blendenden Sonne habe er das Rote Licht der Ampel nicht gesehen, gab der 74-jährige Unfallverursacher bei der Polizei an, und sei deswegen auf den vor ihm bereits stehenden Wagen eines 71-jährigen Autofahrers aufgefahren. Der Aufprall traf den Pkw so heftig, dass er in das davorstehende Auto eines 45-jährigen Mannes krachte. Alle drei Männer verletzten sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Der dabei entstandene Sachschaden kann sich jedoch sehen lassen. Nach ersten Schätzungen beläuft er sich auf rund 30.000 Euro, meldet die Polizei.

Einen weiteren Verletzten gab es am Dienstagmittag in der Bahnhofsstraße, als ein 64-Jähriger Autofahrer vom Kundenparkplatz bei Feneberg auf die Bahnhofsstraße einbog und dabei einen von rechts kommenden 52-jährigen Pkw-Fahrer übersah und rammte. In der Folge fuhr der Geschädigte gegen ein Verkehrszeichen und eine Straßenlampe an der Einmündung Kemptener Straße. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 20.000 Euro.

Fahranfänger verursacht 40.000 Euro Schaden

Richtig teuer wurde es auf der OAL5 bei Altdorf, wo sich bei einem Zusammenstoß der 16-jährige Fahrer eines sogenannten „Leichtkraftfahrzeugs und seine Begleiterin glücklicherweise nur leicht verletzten. Laut Polizeibericht hatte der junge Mann an der Kreener Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen und war ihm frontal in die Seite gefahren. Dabei wurde die komplette Front des Leichtkraftfahrzeuges und die linke Fahrzeugseite des anderen Pkw stark beschädigt, der Sachschaden wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt. Die vierköpfige Familie im anderen Auto blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die OAL5 war im Streckenbereich des Unfalls zeitweise komplett gesperrt.