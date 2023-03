19-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall auf der B 12

Wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hat, hat eine 19-Jährige ihren Unfall bei Germaringen nicht überlebt. © Symbolfoto: Julia Boecken

Germaringen - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am gestrigen Freitagnachmittag eine 19-Jährige auf der B 12 in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengeprallt. Nachdem die junge Frau schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, erlag sie dort ihren Verletzungen.

Auf Höhe Germaringen war die 19-Jährige, die mit ihrem VW in Richtung Buchloe unterwegs war, plötzlich ins Schlingern geraten. Warum, ist auch der Polizei bislang nicht bekannt. Jedenfalls prallte die junge Frau in einen entgegenkommenden BMW, in dem ein 25-Jährigen am Steuer saß.

Während der BMW-Fahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt, hatte es die 19-Jährige deutlich schwerer erwischt. Beide Beteiligten wurden ins Klinikum Kaufbeuren gebracht. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

Die weitaus schlimmere Nachricht aber: Wie die Polizei Buchloe am Samstagmorgen mitteilte, ist die junge Fahrerin im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren von Obergermaringen und Jengen sowie Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz. Die B 12 war zwischenzeitlich voll gesperrt worden.