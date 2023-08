Unfall in der Buronstraße: Motorradfahrer und Beifahrer schwer verletzt

In der Buronstraße kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

25.000 Euro Schaden

Kaufbeuren - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am gestrigen Sonntagmittag in der Buronstraße in Kaufbeuren ereignet. Ein Motorradfahrer und sein Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.

Der 24-jährige Fahrer des Motorrads wollte in der Buronstraße ein Auto überholen und drückte aufs Gas. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und so kam es zum Sturz. Der 24-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Auch der Sachschaden ist beträchtlich: Während des Unfalls touchierte das Motorrad mehrere parkende Fahrzeuge, bevor es auf ein vorausfahrendes Auto prallte. Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahren konnte und abgeschleppt werden musste.

Rund 25.000 Euro Schaden bei Unfall in der Buronstraße

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 25.000 Euro. Wie die Polizei außerdem berichtet, habe sich bei der Unfallaufnahme herausgestellt, dass am Motorrad technische Veränderungen vorgenommen wurden.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde das Motorrad sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen den Fahrer.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Buronstraße. Die Feuerwehr Kaufbeuren war mit über 20 Mann gut drei Stunden im Einsatz.