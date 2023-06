Tragischer Unfall in Kaufbeuren: Mutter vor den Augen ihrer Töchter von Auto überfahren

Von: Angelika Hirschberg

Neben ihrem Fahrrad stehend wurde die Frau vom Auto erfasst und überfahren. © Angelika Hirschberg

Kaufbeuren - Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in Kaufbeuren ereignet. Eine ältere Pkw-Fahrerin verwechselte beim Einparken Gas und Bremse und überfuhr eine Mutter, die mit ihren zwei Töchtern vor der Apotheke am Heinzelmannpark wartete. Das Auto raste ungebremst in die Glasfassade und klemmte die Frau ein.

Ein lautes Krachen, Splittern und dann ein Schrei. So beschreibt der Inhaber der Apotheke am Heinzelmannpark den Moment des Unfalls. Schnell sind die Rettungskräfte vor Ort, retten und versorgen eine 40-jährige Frau, die vom Fahrzeug erfasst und eingequetscht wird. Sie wird kurz darauf, so die Polizei, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Kaufbeuren gebracht. Ihre beiden Töchter, die sich ebenfalls auf dem Gehsteig aufgehalten haben, bleiben glücklicherweise unverletzt. Die Unfallverursacherin, eine ältere Dame, steht unter Schock.

Mutter und Kinder waren mit dem Fahrrad nebst Fahrradanhänger gekommen und bereits aus- und abgestiegen, als die Fahrerin des silbernen Kleinwagens versuchte, vor der Apotheke vorwärts einzuparken, und mit voller Kraft aufs falsche Pedal trat. Während die verletzte 40-Jährige vom Notarzt versorgt wurde, kam auch die Großmutter zum Unfallort und nahm die Kinder mit nach Hause. Ein Team des Kriseninterventionsdienstes kümmerte sich um die Familie.

Die Fassade der Apotheke wurde schwer beschädigt. © Hirschberg

Die Fassade der Apotheke, das E-Bike der Verletzten sowie der Pkw sind schwer beschädigt. Informationen der Polizei Kaufbeuren folgen in Kürze.