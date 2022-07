Unfallflucht bei Rettenbach

Rettenbach a. A. – Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen VW Passat, der am gestrigen Sonntagabend einen anderen Autofahrer laut Polizeibericht zum Ausweichen nötigte. Obschon der Unfallgegner die Leitplanke touchierte und sein Wagen beschädigt wurde, fuhr der VW-Fahrer einfach davon.

Gegen 19 Uhr kam es auf der Bundesstraße im Gemeindebereich von Rettenbach zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher fuhr allerdings in Richtung Marktoberdorf davon. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei diesem Wagen um einen weißen VW Passat handelt.

Ein 19-Jähriger war mit seinem 3er-BMW im Bereich einer Rechtskurve im zweispurigen Bereich in Richtung Schongau unterwegs, als ihm plötzlich der weiße Passat auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste der junge Mann hart und lenkte sein Auto nach rechts. Dort touchierte er die Schutzplanke. Am BMW wurde der rechte Kotflügel, die Felge vorne rechts und die Stoßstange beschädigt. Die Teile wurden verkratzt und teilweise eingedrückt oder brachen durch den Druck. An der Leitplanke entstand kein Schaden.

Der 19-Jährige erstattete bei der Polizei in Schongau Anzeige. Hinweise, die der Klärung des Unfallablaufs beitragen können, erbittet nun die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/96040.

