Unfallflucht: Frau verursacht Fahrradsturz und fährt weiter

Teilen

Die Flüchtige Unfallverursacherin soll in einem roten Ford Fiesta unterwegs gewesen sein. © Symbolfoto: Julia Boecken

Marktoberdorf – Bereits am vergangenen Montag ereignete sich gegen 12.30 Uhr im Marktoberdorfer Buchenweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Die mutmaßliche Täterin beging Unfallflucht.

Der Fahrradfahrer war dabei gewesen mit seinem Rad von der Moosstraße kommend nach rechts in den Buchenweg abzubiegen. Dabei kam ihm ihm auf dem Buchenweg ein Pkw entgegen, der so soweit mittig auf der Fahrbahn fuhr, dass der Radfahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte so schwer, dass er sich mittelschwere Verletzungen zuzog.

Die Unfallverursacherin aber setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern, und bog nach rechts in die Moosstraße ab. Bei der Fahrerin soll es sich um eine etwa 60 Jahre alte Frau handeln, die nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem roten Ford Fiesta unterwegs war. Gegen sie wird wegen mehrerer Verstöße ermittelt – unter anderem wegen Unfallflucht, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot und Fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise, die zur Ermittlung der mutmaßlichen Täterin führen, erbittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter Telefon 08342/96040.