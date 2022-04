Tragischer Unfall

Marktoberdorfer Polizei zählt vergangenes Jahr nur drei Fälle

Von: Michael Dürr

Marktoberdorfs Polizeichef und Ersten Hauptkommissar Helmut Maucher (links), den Verkehrssicherheitsbeauftragten der PI, Hauptkommissar Rudolf Stiening – und den neuesten BMW 3er Touring der Beamten. © Dürr

Marktoberdorf – Das Gewusel rund um das Schulzentrum ist am Morgen, Mittag und auch nachmittags ein großes: Junge und ältere Schüler drängeln sich auf den Geh- und Radwegen, es herrscht ein großes Kommen und Gehen. Trotzdem sind Schulwegunfälle in der Schulstadt Markt­oberdorf extrem selten: Ganze drei hat die Polizeiinspektion (PI) im abgelaufenen Jahr gezählt. Drei Kinder wurden dabei gottlob auch nur leicht verletzt.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist – auf niedrigstem Niveau – trotzdem ein rasanter, wie Hauptkommissar Rudolf Stiening bei der Vorstellung der Unfallstatistik für das Jahr 2021 meldete: 2020 mussten die rund 40 Beamten der Inspektion keinen einzigen Schulwegunfall aufnehmen, ebenso wie 2019. Weil kleinste Karambolagen und Stürze aber kaum den Weg in die Polizeiakten finden, dürfte die Dunkelziffer in diesem Bereich recht hoch liegen.

Nur wenige Unfälle ereigneten sich 2021 auf dem Weg zu den Schulen in Marktoberdorf. © Hirschberg

Insgesamt wurden im Schutzbereich der PI Marktoberdorf im abgelaufenen Jahr 1.044 Verkehrsunfälle gezählt, davon 604 kleinere Karambolagen. Das bedeutet einen Anstieg von 11,6 Prozent gegenüber 2020. „Wir haben das Vor-Corona-Niveau von 2019 wieder erreicht, der Verkehr rollt wieder“, kommentierte Stiening. Bei besagten Unfällen wurden 173 Beteiligte verletzt, drei Menschen starben.

Drei Verkehrstote

Bereits am 1. Januar geriet zwischen Kaufbeuren und Biessenhofen kurz vor der Bahnunterführung eine 20-Jährige mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer 62-Jährigen. Diese erlag ihren schweren Verletzungen. Warum die 20-Jährige auf die Gegenfahrbahn kam, blieb indes unklar. War sie in Gedanken bei ihrem nächsten Termin, war sie – etwa von ihrem Handy – abgelenkt?



Um solche und ähnliche Detailfragen klären zu können, ist die Polizei laut Stiening oft auf die Hilfe von Zeugen angewiesen. Auch wenn sie keine Zeit hätten, ihre Beobachtungen sofort zu Protokoll zu geben, sollte Zeugen doch ihre Personalien hinterlassen, um später befragt werden zu können.



Der zweite Unfalltote war am 10. Mai auf der Kreisstraße 10 zwischen Ruderatshofen und Geisenried zu beklagen. Dort übersah – ebenfalls aus ungeklärter Ursache – eine 37-jährige Autofahrerin einen vor ihr fahrenden Radler und erfasste ihn. Der 77-jährige Radfahrer war sofort tot.

Tragischer Unfall

„Besonders tragisch,“ so Stie­ning verlief der dritte tödliche Unfall am 3. September zwischen Sulzschneid und Lengenwang. Auf dieser kurvigen, unübersichtlichen Straße geriet der Fahrer eines Kleinkraftrads auf die Gegenfahrbahn und krachte dort mit einem Traktorgespann zusammen. Er war sofort tot. Beide Fahrer waren zum Unfallzeitpunkt erst 17 Jahre alt.

68 „Fahrradcrashs“

Mit Personenschäden waren die 68 Radl-Unfälle im vergangenen Jahr fast immer verbunden, nämlich in 62 Fällen. Bei 15 dieser Unfälle war mindestens ein Beteiligter mit einem E-Bike unterwegs. Bemerkenswert sei laut Rudolf Stiening: Während bei Kollisionen zwischen Motorrädern und Autos in 75 Prozent der Fälle die Autofahrer schuld sind, ist es bei den Fahrradcrashs genau umgekehrt. Mögliche Gründe liegen in den Augen des Experten darin, dass viele Radler „halt einfach da fahren, wo gerade Platz ist“, etwa auch auf Gehwegen und dann womöglich noch in falscher Richtung.

Alkohol und Drogen

Bei 14 der gut 1.000 Unfälle war vergangenes Jahr Alkohol im Spiel, in vier Fällen auch Drogen. Bei der Zahl der reinen Aufgriffe haben die Drogensünder übrigens die mit Alkohol inzwischen überholt: Deren 73 wurden 2021 ertappt, gegenüber 64 Verkehrsteilnehmern, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Die Ursache liegt den Angaben Stienings zufolge nicht zuletzt darin begründet, dass die Beamten der PI Marktoberdorf inzwischen gut auf Anzeichen von Drogenmissbrauch geschult sind und mehr Erfahrung auf diesem Gebiet haben.

30 Prozent Wildunfälle

Was sich trotz aller Vor- und Umsicht nicht immer vermeiden lässt, sind Zusammenstöße mit Wild. Fast 30 Prozent aller Unfälle, exakt 326 an der Zahl, gehen auf dieses Konto. Gerade jetzt, zu Beginn der Brunftzeit, rät der Hauptkommissar dazu, auf Strecken mit einem Wald auf einer Seite langsamer als gewöhnlich zu fahren. Vor allem gelte dies zwischen 5 und 8 Uhr sowie zwischen 19 und 1 Uhr, weil da die meisten Wildtiere unterwegs seien. Wenn eine Kollision trotzdem unvermeidlich sei, gelte „der dringende Appell“: „Vollbremsung, Lenkrad festhalten – auf keinen Fall ausweichen!“



Ebenfalls dringend appelliert Rudolf Stiening an alle Verkehrsteilnehmer, sich etwa nach einem Parkrempler nicht einfach aus dem Staub zu machen. Einmal könnten die vermeintlich nur kleinen Schäden für die Geschädigten ziemlich teuer werden, zum anderen sei das Risiko einer Entdeckung recht hoch: Von den 151 Fahrerfluchten im Jahr 2021 – das sind 14 mehr als im Jahr zuvor – wurden immerhin 64 aufgeklärt. Und für die Täter wurde es dann richtig teuer, längere Pausen vom Autofahren inklusive.