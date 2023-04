Bis zu 900 Euro Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen im Allgäu

Auch im Allgäu verdienen Männer in Vollzeitjobs noch immer mehr Geld als Frauen. © Symbolfoto: Panthermedia/Andriy Popov

Allgäu – Dass Männer in ihrem Vollzeitjob mehr Geld verdienen als Frauen, ist im Allgäu kein althergebrachtes Vorurteil, sondern Fakt. Bis zu 900 Euro Differenz bestehen noch immer, wie die Arbeitsagentur diese Woche in einer Pressemitteilung aufzeigte.

Im März sollten der „Equal pay day“ und der Internationale Frauentag wieder auf die Unterschiede aufmerksam machen, die auch auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt noch immer vorherrschen. Denn wie die Zahlen aus den Allgäuer Landkreisen und kreisfreien Städten deutlich zeigen, befinden sich die Frauen mit ihrem monatlichen Bruttoverdienst noch immer mehrere hundert Euro im Hintertreffen – sogar bis zu 900, wie im Ostallgäu der Fall.

Einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gehen im Allgäu insgesamt 155.945 Männer und 130.121 Frauen nach. Umgekehrt sieht es bei der geringfügigen Beschäftigung aus: 46.028 Frauen mit einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis (Stand Juni 2022) stehen 30.789 geringfügig beschäftigte Männer gegenüber.



Innerhalb der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen arbeiten rund 90 Prozent der Männer in Vollzeit, bei den Frauen ist es nicht einmal die Hälfte. Ein weiterer geschlechtsspezifischer Unterschied zeigt sich laut Arbeitsagentur bei den Anforderungsniveaus der Stellen: „Auf Arbeitsstellen mit höherem Anforderungsniveau arbeiten mehr Männer als Frauen, während es bei Stellen mit Helferniveau umgekehrt ist“, erklärt die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.



Das Ergebnis, wie eingangs erwähnt: Bei den Bruttoarbeitsgehältern von in Vollzeit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegen in den Allgäuer Städten und Kreisen die Männer vor den Frauen. Betrachtet wird in der untenstehenden Tabelle der Median, der die Beschäftigten in zwei gleich große Hälften teilt: die eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt unterhalb des Medianwertes, die andere eines darüber. Wie Liliane Wutz aus der Pressestelle der Arbeitsagentur aufklärt, seien in der Statistik nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt – ihr Verdienst errechnet sich aus den jährlichen Meldungen zur Sozialversicherung.



„Damit bleiben viele Frauen augenscheinlich unter ihren beruflichen und finanziellen Möglichkeiten. Die Übernahme eines Großteils der Hausarbeit sowie der Care-Arbeit für Kinder und pflegebedürftige Familienangehörige liegt weiterhin mehr bei Frauen – und verhindert oder bremst oft Vollzeitarbeit und beruflichen Aufstieg“, erklärt die Arbeitsagentur, die auch schwerwiegende finanzielle Folgen für Frauen im Alter sieht: viele könnten von ihrer Rente alleine nicht leben. Und auch die Gesellschaft könne auf erwerbsfähige Frauen nicht verzichten, heißt es in der Pressemitteilung weiter: Der Arbeitsmarkt benötige dringend Fachkräfte – die bei Frauen gefunden werden könnten, da diese häufig über gute Schul- und Bildungsabschlüsse verfügen, so die Arbeitsagentur.



„Meet and Talk“

Mit dem Thema befasst sich übrigens auch eine „Meet and Talk“-Runde zu sozialen Berufen, die zusammen mit der Beauftragten für Chancengleichheit Christina Fromm am 22. April in der Kattunfabrik in Memmingen stattfindet. Beleuchtet werden Möglichkeiten der Ausbildung sowie des Quer- und Wiedereinstiegs für Frauen. Anmeldungen zu „Meet and Talk“ sind möglich per Mail an Kempten-Memmingen.BCA@arbeitsagentur.de.

Bruttogehälter im Allgäu: • Stadt Kaufbeuren: Frauen 3.036 Euro, Männer 3.583 Euro

• Stadt Kempten: Frauen 3.070 Euro, Männer 3.756 Euro

• Stadt Memmingen: Frauen 3.081 Euro, Männer 3.775 Euro

• Kreis Lindau: Frauen 3.029 Euro, Männer 3.892 Euro

• Kreis Ostallgäu: Frauen 2.840 Euro, Männer 3.735 Euro

• Kreis Unterallgäu: Frauen 2.937 Euro, Männer 3.777 Euro

• Kreis Oberallgäu: Frauen 2.845 Euro, Männer 3.488 Euro Quelle: Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen