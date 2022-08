Unmut über Amtsnachfolge im Stadtrat Buchlohe

Von: Martina Staudinger

Lothar Scholze (UBI, links) scheidet nach fast 25 Jahren aus dem Buchloer Stadtrat aus. Als Geschenk überreichte ihm Bürgermeister Robert Pöschl ein Werk des Buchloer Künstlers Werner Ehrbar. © Staudinger

Buchloe – UBI-Stadtrat Lothar ­Scholze verlässt nach 24,5 Jahren das Buchloer Gremium aus gesundheitlichen Gründen. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde sein Abschied offiziell zum 31. Juli festgestellt und gleichzeitig über das Nachrücken entschieden. Letzteres geriet in eine Diskussion, da Nachfolgerin Amely Beutlrock das Mandat nicht annehmen wird.

Mit 968 abgegebenen gültigen Stimmen, die sie bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2022 erhalten hatte, wäre der freigewordene Sitz im Stadtrat eigentlich Listennachfolgerin Amely Beutlrock zugefallen. Wie der stellvertretende Geschäftsstellenleiter Florian Seelos dem Gremium mitteilte, habe sie die Annahme des Amtes sowie die Bereitschaft zur Ableistung des Amtseides jedoch schriftlich abgelehnt.

Dies löste bei einigen übrigen Stadtratsfraktionen Verärgerung aus. „Von der UBI sind wir ja nichts anderes gewohnt, als dass Gewählte ihr Mandat nicht antreten“, trat Franz Nusser (CSU) die Diskussion los. Tatsächlich sei das schon mehrmals passiert, pflichtete ihm Dritte Bürgermeisterin Elfriede Klein (Grüne) bei.

2014 etwa nahm Dr. Brigitte Schall ihr Mandat im Stadtparlament nicht an. „Man sollte sich Gedanken machen, bevor man sich auf die Liste setzen lässt“, bemängelte Klein Beutlrocks Entscheidung. Anders sah das Rudolf Grieb (UBI). Er bewertete Nussers Kommentar als „unsachgemäß“ und die Diskussion als „völlig deplatziert“.

Es stehe niemandem zu, über die Gründe zu urteilen, warum jemand das Amt nicht annehme. Verwundert zeigte sich zwar Thomas Reiter (FDP) über die Nachfolgeregelung, betonte aber, dass Beutlrock bestimmt gute Gründe dafür habe, nach zwei Jahren das Mandat zu verweigern und die Entscheidung sei ihr zuzugestehen.

„Es ist ein Trauerspiel, dass man hier versucht, Frau Beutlrock schlechtzureden“, schaltete sich Scholze in die Diskussion ein. „Ich wünsche jedem, gesund zu bleiben, doch es kann jeden treffen“, ergänzte er und bat schließlich darum, die „unsägliche Diskussion“ zu beenden.

Anstelle von Beutlrock hat die weitere Nachrückerin Karin Pfisterer bereits die Annahme des Mandats schriftlich erklärt, sagte Seelos. Ihre Eidesleistung könne jedoch erst in der ersten Sitzung nach der wirksamen Berufung durch den Stadtrat erfolgen. Als Termin nannte er die Sitzung des Ferienausschusses am 16. August. Trotz des Unmuts mancher Räte fiel die anschließende Abstimmung über Scholzes Amtsverlust und Pfisterers Nachrücken einstimmig aus.



Bürgermeister Robert Pöschl (CSU) nutzte die Gelegenheit, um dankende Worte an das scheidende Stadtratsmitglied zu richten, indem er auf Scholzes „langjährige und erfahrungsreiche Tätigkeit“ zurückblickte. Im Januar 1998, also vor fast zweieinhalb Jahrzehnten, sei Scholze als Nachrücker für den damaligen Stadtrat Manfred Dempf in die kommunalpolitische Arbeit im Stadtrat als Mitglied der UBI-Fraktion eingestiegen. Seitdem habe er sich in mehreren Arbeitskreisen, Ausschüssen, Zweckverbänden und der Gemeinschaftsversammlung „aktiv und verlässlich“ für die Stadt Buchloe engagiert, so Pöschl.

„Du hast dich für das Wohl unserer Stadt eingesetzt und viele wichtige Entscheidungen der letzten Jahre mitgetragen. Du hast dich für wegweisende Projekte stark gemacht sowie an zahllosen Beschlüssen und Anträgen mitgewirkt“, erinnerte der Bürgermeister. Eine Herzensangelegenheit und bestimmendes politisches Einsatzgebiet sei für Scholze das Thema Bildung gewesen.

„Als Lehrer hast du dafür ein breites Fundament an Kompetenz und Fachwissen in die Stadtratsarbeit eingebracht“, würdigte Pöschl die Arbeit des UBI-Stadtrats. Die in den vergangenen zehn Jahren erfolgten Kita-Neubauten in Buchloe habe Scholze allesamt als Mitglied des jeweiligen Arbeitskreises mit auf den Weg gebracht.



Pöschl wünschte Scholze im Namen des Stadtrats viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit für den weiteren Lebensweg. Zuletzt überreichte er Scholze als Anerkennung und Erinnerung ein Bild des Buchloer Künstlers Werner Ehrbar. „Es ist im Jahr 2022, deinem Abschiedsjahr aus dem Stadtrat, entstanden und ist in einem besonderen Kunststil gemalt – dem sogenannten Pittura Metaphisica“. Dieses Bild sei ihm eine besondere Freude, sagte der Beschenkte.