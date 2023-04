Marien-Gymnasium absolviert Vorleseprojekt zugunsten der internationalen Hilfsorganisation UNICEF

Reife Leistung: Für das Hilfsprojekt „Lesen für Unicef“ haben die Unterstuflerinnen des Marien-Gymnasiums 1.300 Euro „zusammengelesen“. © Foto: H. Künz

Kaufbeuren – Spendenläufe sind ein erprobtes Mittel, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Man kann aber auch andere, unkonventionellere Wege gehen. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen schlägt das Lesen als mögliche Alternative vor. Die Deutschlehrkräfte des Marien-Gymnasiums wollten – auf Anregung der Augsburger UNICEF-Gruppe – das einmal ausprobieren und führten ein erfolgreiches Leseprojekt durch.

Lesen und Schreiben, Schule, Bildung, das sind für viele Kinder auf der Welt keine Selbstverständlichkeiten. Schulranzen, Stifte, Hefte und Radiergummis sind für sie Luxusgüter. „Mit ein wenig Geld kann schon vielen Kindern geholfen werden“, erklärte Irmgard Künz, die den Schülerinnen die Situation in Land Burkina Faso anschaulich vor Augen führte. In diesem westafrikanischen Land, einem der ärmsten Länder der Welt, schuften etwa 600.000 Kinder täglich in Minen, anstatt zur Schule zu gehen. Ihnen fehlt es an allen nötigen Dingen.



Laut gegen die Misere anlesen

Bestens motiviert stürzten sich die Schülerinnen der fünften bis siebten Jahrgangsstufe in das Hilfsprojekt. Sie sollten nicht nur Sponsoren für jede gelesene Buchseite suchen, sie sollten auch nicht nur still vor sich hin lesen, sondern laut vortragen. „Wir können damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, meinte Dr. Ulrich Klinkert, der Fachbereichsleiter für das Fach Deutsch am Marien-Gymnasium. „Die Mädchen trainieren auf diese Weise das ausdrucksvolle Vorlesen und helfen gleichzeitig Gleichaltrigen, denen es nicht so gut geht.“



Etwa sechzig Schülerinnen machten – auf freiwilliger Basis – ihren Eltern, Großeltern Nachbarn und Geschwistern das nicht alltägliche Angebot, ihnen etwas vorzulesen. In einem Zeitraum von mehreren Wochen kamen auf diese Weise 1.300 Euro zusammen. Das größte Engagement legte dabei die Klasse 6c, an den Tag und durfte die stolze Summe an die Augsburger UNICEF-Gruppe persönlich übergeben. Die Kinder hatten nicht nur Freude am Vorlesen gehabt, sondern auch gelernt, dass Bildung die wichtigste Voraussetzung ist, um der Armut zu entkommen und die Chance auf ein besseres Leben zu ergreifen.