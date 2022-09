Ziel erreicht

Von: Stefan Günter

Unterthingau/Norwegen – Es war ein großes Abenteuer, das vier sportbegeisterte Unterthingauer erfolgreich gemeistert haben. Rund einen Monat dauerte es, bis sie den nördlichsten Punkt Europas, das Nordkap, erreicht haben. Das Besondere: Das Quartett fuhr mit dem Fahrrad. Ihre Reise führte sie vom Süden in den hohen Norden über Kiel, Göteborg (Schweden), Oslo (Norwegen) entlang bis zu ihrem Zielpunkt.

Kilian Stöckle, Lukas Sepp, Maximilian Stöckle und Julian Sorg haben auf der gesamten Strecke enorm viele Eindrücke gesammelt. „Allein die Ankunft am Nordkap war überwältigend, doch nicht so intensiv wie wir eigentlich gedacht haben“, so Lukas Sepp. Die letzten Kilometer wollte das Quartett entspannt zu Ende bringen. „Wir haben die 240 Kilometer dann in einem Tag runtergespult.“ In der Tat seien die letzten 40 Kilometer „richtig krass“ verlaufen. Die Unterthingauer sind aufgrund der Witterungsverhältnisse und des starken Gegenwinds kaum vorwärtsgekommen. „Einer von uns ist sogar deshalb vom Fahrrad gestürzt“, erzählt Sepp, der, wie seine Mitstreiter am Ende auch, doch froh war, dass die Mission glücklich zu Ende ging. „Es gab auch Momente, wo wir gedacht haben, jetzt hören wir einfach auf. Aber schlussendlich haben sich die Strapazen gelohnt.“



Dass sie über 3.500 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt haben, ist allein schon eine enorme Leistung. „Bei der Tour ging es uns um den eigentlichen Weg dorthin. Es waren viele großartige Momente, die wir erlebt haben“, betont Sepp. Mit vielen Menschen kamen sie in Kontakt. Die vier Unterthingauer erlebten auf ihrer Mammuttour immer wieder eine Welle der Hilfsbereitschaft. Er und seine Freunde müssen jetzt erst einmal alles sacken lassen.