Update Messerattacke auf Pferd in Irsee – Gutachten liegt vor

Von: Felix Gattinger

„Tari war Opfer dieser grausamen, feigen Tat. Sie wurde 3 Stunden notoperiert und ist im Moment stabil“, heißt es unter anderem auf dem facebook-Account des Pferdehofs. © Schusters Pferdegarten Horsemanship/facebook

Irsee – bei den Ermittlungen im Fall des bei Irsee mutmaßlich mit einem Messer verletzten Pferdes Tari gibt es erste Neuigkeiten.

Vergangenen Samstag war bei der Polizei die Anzeige eingegangen, dass auf dem Anwesen des Pferdehofs „Schusters Pferdegarten Horsemanship“ in Irsee ein oder mehrere unbekannte Täter am vergangenen Freitag, 14. Juli ein Pferd mit einem Messer verwundet hatten. Zunächst war die Tat nur in den Sozialen Medien verbreitet worden, eine Bestätigung des Vorfalls von behördlicher Seite hatte es noch nicht gegeben. (Die Ursprungsmeldung finden Sie hier.)

Inzwischen, so ein Pressesprecher der Polizei Schwaben Süd/West, gebe es ein tierärztliches Gutachten, das nicht ausschließen könne, dass sich das Tier an einem Gegenstand auch selbst verletzt haben könnte. Dennoch laufen die Ermittlungen weiter.

Eventuelle Zeugen die zwischen Donnerstagnacht und Freitagmorgen (13./14.Juli) etwas Verdächtiges im östlichen Teil von Irsee beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 08341/9330 oder 08241/96900 zu melden.