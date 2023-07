Update Unwetter im Allgäu: Zugverkehr noch immer beeinträchtigt

Das Unwetter im Allgäu ist vorüber, das Chaos auf den Gleisen dauert an. © FFW Kaufbeuren

Allgäu – In der vergangenen Nacht hat das Sturmtief Ronson in Südbayern auch mehrere von Go-Ahead befahrene Bahnstrecken stark beeinträchtigt. Aktuell gebe es keine Prognosen seitens der DB Netz, wann die Sperrungen aufgehoben werden könnten, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung von Go-Ahead Bayern, dem Unternehmen, das im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) den Regionalverkehr auf einigen Strecken der Region übernommen hat.

Die Reparaturen könnten für einige Streckenabschnitte mehrere Tage dauern, mutmaßt der Verkehrsbetreiber und legt seinen Kunden nahe, nach Möglichkeit Fahrten zu verschieben und sich in jedem Fall kurzfristig vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren.

Inzwischen wurden im E-Netz Allgäu mehrere Busnotverkehrslinien eingerichtet: So gibt es einen seit 11 Uhr einen Busnotverkehr zwischen München und Buchloe, zwischen 11 und 20 Uhr einen Busnotverkehr zwischen Lindau Insel und Memmingen eine Weitere Notlinie soll es laut Verkehrsbetreiber auch ab sofort auch zwischen Buchloe und Memmingen geben.

Zwischen Lindau Insel und Wangen verkehrt wie geplant ein SEV.

