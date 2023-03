Uraufführung der Kinderproduktion „Die Wunden der Zeit“ im Rahmen der Waaler Jubiläumspassion

Die Proben für „Die Wunden der Zeit“ laufen auf Hochtouren: Am 30. März findet die Premiere der Kinderproduktion auf der Waaler Passionsbühne statt.Foto: © Vinzenz Neuner

Waal – In dem neuen Theaterstück des Waaler Nachwuchsregisseurs Vinzenz Neuner „Die Wunden der Zeit“ begibt sich eine Gruppe von Raumfahrern auf eine Reise in die Vergangenheit. Im Kern geht es aber um die zeitlose Frage „Wo ist mein Platz in der Welt?“ Das Stück für Jung und Alt wird im Rahmen des 400-jährigen Jubiläums der Waaler Passionsspiele am 30. März um 18.30 Uhr im Passionstheater Waal uraufgeführt. Ausschließlich von Kindern präsentiert, zeigt es auch, wie kreativ der Waaler Nachwuchs ist.

Autor und Regisseur Vinzenz Neuner, der bei der diesmal den Jünger Johannes spielt, hat dem Waaler Jubiläum ein neues Theaterstück gewidmet. Das Kinderstück hat folgende Handlung: Als die Raumfahrergruppe auf einem fernen Planeten landet und dort auf eine mysteriöse Zeitmaschine stößt, gerät das Raum- und Zeitgefüge außer Kontrolle. Plötzlich befindet sich die Gruppe wagemutiger Raumfahrer in einem mittelalterlichen Königreich voller Gefahren. Dort umgeben sie Magie und Intrigen. Um einen Weg zurück in die Gegenwart zu finden, müssen sie sich in der für sie neuen und ungewöhnlichen Welt von Rittern, Burgen und alter Magie zurechtfinden.

In der Vergangenheit erwarten die Zeitreisenden nicht nur Gefahren, sie entdecken auch unerwartete Verbindungen zwischen ihrer eigenen futuristischen und der vergangenen Welt. Die unfreiwilligen Zeitforscher müssen sich letztendlich zwei Fragen stellen: Werden sie ihr Wissen über Wissenschaft und Technologie nutzen können, um den Weg zurückzufinden? Und welche Geheimnisse werden sie über die wahre Natur von Raum und Zeit lüften?



Das 19-köpfige Ensemble besteht aus 16 Kindern und dem Kreativteam Mira Gläßer, Martina Kassner (Vorsitzende Elternbeirat Grundschule Waal) und dem Regisseur Vinzenz Neuner. Alle Mitwirkenden stammen aus dem Passionsspielort Waal.



Durch die Initiative von Martina Kassner war an die Passionsspielgemeinschaft Waal der Wunsch herangetragen worden, dass der Verein eine Schul-AG Stunde mit der Schülerschaft veranstaltet. Als Co-Regie arbeitet Neuner zusammen mit seiner ehemaligen Klassenkameradin Mira Gläßer. Beide hatten schon zusammen im Schultheater und später auch bei den Passionsspielen auf der Bühne gestanden. Die studierte Forstingenieurin Gläßer, hat eine Leidenschaft für Film und Theater. Bei den diesjährigen Passionsspielen 2023 spielt sie eine Verwandte Jesu. Gemeinsam mit Mira Gläßer startete Vinzenz Neuner Anfang 2023 die Proben.



„Die Wunden der Zeit“ ist ein eigens für das Ensemble geschriebenes Stück. Es verbindet Neuners Liebe für Science-Fiction mit dem Genre der Mittelalter-Abenteuer. Das Theaterstück wurde absichtlich nicht ausschließlich für Kinder konzipiert, sodass es allen Altersgruppen ein spannendes und spaßiges Erlebnis bietet.



„Klar ist es eine Science-Fiction Zeitreise“, so der Waaler Autor, „also ziemlich weit weg von der Realität, aber die Entscheidungen und Gefühle der Charaktere werden durch diese abstrakte Geschichte umso klarer. Jeder sucht an verschiedenen Punkten des Lebens nach Zugehörigkeit, sei es beim Schulwechsel oder beim Umzug in eine neue Stadt. Mir ist es ein Anliegen, dass das Publikum über seinen eigenen Platz in diesem Leben zum Nachdenken angeregt wird.“



Die Reise durch Raum und Zeit können Gäste am 30. März um 18.30 Uhr bei freiem Eintritt im Passionstheater Waal, Theaterstraße 7 in Waal genießen. Spenden für die gemeinnützige Passionsspielgemeinschaft Waal e.V. werden erbeten. Mehr erfahren Sie unter www.passion-waal.de.