Lümmel von Lamerdingen endlich erwischt

Von: Felix Gattinger

Den Bogen gehörig überspannt: Was die drei Kinder in Lamerdingen ausgefressen haben, geht nicht nur in der Summe über jede Art von Lausbubenstreich hinaus. (Symbolbild) © Chris DeSilver/PantherMedia

Lamerdingen – Zwei Elfjährige und ein Achtjähriger sind es offenbar gewesen, welche die beschauliche Gemeinde Lamerdingen über zwei Monate hinweg mit ihren Untaten in Atem gehalten haben. Inzwischen haben die drei Buben der Buchloer Polizei ihre Taten gestanden: Sie sind es gewesen, die hinter einer ganzen Serie von Delikten im Mai und Juni gesteckt hatten.

Die Liste auf dem Kerbholz ist lang. Polizeiangaben zufolge sollen die drei Jungs allein beim Lamerdinger Wertstoffhof einen Gesamtschaden von 3.000 Euro verursacht haben, indem sie Steine gegen Fenster und auf eine Photovoltaikanlage geschleudert haben. Zusätzlich hatten sie dort auch Sandsäcke aufgeschlitzt.

Mithilfe eines Brecheisens waren sie auch in das örtliche „Musikerhaus“ eigebrochen und hatten dort Papierspender und Seifenbehälter demoliert. Hier beläuft sich der Schaden auf 500 Euro.

Als die Buben durch die Mithilfe von aufmerksamen Anwohnern von der Buchloer Polizei ermittelt werden konnten, stellte sich bei den Vernehmungen heraus, dass die Kinder noch eine Reihe weiterer Straftaten verübt hatten: Sie hatten eine Sitzecke der Gemeinde am Fischweier sowie einen Stadel mit Graffiti besprüht. Auch gaben sie einen mit Werkzeug durchgeführten Einbruch in eine Fischerhütte zu, aus der sie eine Tüte Chips und zwei Flaschen Whisky gestohlen hatten. Interessantes Detail: Den Verbleib des Whiskys konnten die Ermittler nicht aufklären. Die Anfrage der Redaktion bei der Polizei, ob es beim Whisky irgendwelche Hinweise auf einen Verkauf an Unbekannte oder auf einen eventuellen Eigenkonsum gebe, wurde nicht beantwortet.

Vom Alter her sind alle drei Kinder, die übrigens aus drei verschiedenen Haushalten stammen, weit von der Strafmündigkeit entfernt. Zivilrechtlich sind sie, nach Angaben der Polizeipressestelle, zwar zu belangen, doch die mit ihren Taten verbundenen Strafzahlungen und Schadenersatzforderungen von geschätzt 4.000 Euro werden ihre jeweiligen gesetzlichen Vertreter begleichen müssen.