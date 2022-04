Vandalismus in Kaufbeuren

Symbolfoto © Angelika Warmuth/dpa

Kaufbeuren – Sachbeschädigungen häuften sich in den vergangenen Tagen in Kaufbeuren. Drei Autos wurden von einem bislang unbekannten Täter, beziehungsweise mehreren Tätern zerkratzt. Zudem versprühte jemand einen Feuerlöscher und im Hof der Josef-Landes-Schule wurde mit Farbe herum geschmiert. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Kunz-von-der-Rosen-Straße ein Pkw auf einem privaten Stellplatz beschädigt. Das Fahrzeug wurde im Bereich des Kofferraums vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 600 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein geparkter Pkw am Leinauer Hang durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Hier entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Bereits am Karfreitag, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 1 Uhr, wurde ein geparktes Auto in der Schillerstraße ebenfalls zerkratzt. Hierbei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Ledergasse ein Feuerlöscher aus einem Wohnhaus entwendet und entleert. Unter anderem wurde ein Pkw mit dem Löschmittel besprüht. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Mittwoch, 13. April und Mittwoch, 20. April, wurden Teile des Innenhofes der Josef-Landes-Schule mit Farbe besprüht. Ob ein dauerhafter Schaden verursacht wurde, ist noch abzuklären. Zeugen, welche im Tatzeitraum, vornehmlich bei Dunkelheit, Personen auf dem Gelände gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Kaufbeuren bittet in allen genannten Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08341/9330.

