Wo VerA weiterhilft?

VerA: Gemeinsam stark durch die Ausbildung

Von: Selma Höfer

Senior-Expert Joachim Ernst (links) unterstützt Ismail Hakimi in seiner Ausbildung. Beide profitieren von der Initiative VerA. © Landratsamt OAL

Landkreis – Nicht jeder Auszubildende im Landkreis Ostallgäu kommt problemlos durch die Lehre. Die Gründe dafür sind vielfältig – und dementsprechend auch der Unterstützungsbedarf. Die Initiative VerA (Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen) des Senior-Experten-Service (SES) hilft in solchen Situationen, eine Lehre trotzdem abschließen zu können. Durch erfahrene Berufstätige, sogenannte Senior-Experts, werden junge Menschen im Tandemverfahren begleitet. „Es darf kein Talent verloren gehen“, sagt Roland Müller, Regionalkoordinator von VerA im Allgäu. Zwei, die von VerA profitiert haben, sind die Afghanistan-Flüchtlinge Ismail Hakimi und Abdul Azizi mit ihren „Tandempartnern“ Joachim Ernst und Adolf Stiller

Ismail Hakimi ist 24 Jahre, aus Afghanistan und auf seinem Weg zum Ausbildungsabschluss als Maler und Lackierer. Seit Oktober 2021 wird er begleitet von Joachim Ernst. Ernst ist gelernter Maschinenbautechniker und war für den SES bereits als Fachmann für Hydraulik-Komponenten im Maschinenbau weltweit im Einsatz. Hakimi hatte vor allem Sprachprobleme – insbesondere fiel es ihm schwer, Fachbegriffe zu verstehen. Oft verstand er Aufgaben nicht, weil ihm der Wortschatz fehlte. Um die Sprachprobleme in den Griff zu bekommen, treffen sich Hakimi und Ernst nun immer samstags für anderthalb Stunden im Initiativ-Forum für interkulturelle Vielfalt e.V. in Marktoberdorf. „Neben dem schulischen Lehrstoff besprechen wir auch Situationen seines täglichen Lebens“, sagt Ernst und fügt hinzu: „Eine Bestätigung für die Akzeptanz der Unterstützung sehe ich darin, dass er sich jeden Freitag meldet, um den Samstagstermin zu bestätigen.“

„Helfen macht glücklich“

Unterstützung bei der Ausbildung brauchte auch Abdul Azizi. Er ist 25 Jahre alt und stammt aus Afghanistan, wo er bis zum Alter von 18 Jahren eine Koranschule besucht hat. Dort hatte er Schreiben und Lesen gelernt. Er ist kein Analphabet, aber was ihm fehlt, sind mathematische Grundlagen: kein kleines Einmaleins, keine Division. Selbst Addition und Subtraktion bereiten Probleme. Hier kam Adolf Stiller ins Spiel. Er ist gelernter Silberschmied und übte eine Lehrtätigkeit für Deutsch als Zweitsprache aus. Seit September 2020 betreut er Azizi beim Lernen, um die IHK-Prüfung zum Fachlageristen Anfang Mai 2022 zu bestehen. Im vergangenen Schuljahr hatten sie sich unter der Woche nach Arbeitsschluss getroffen. Azizi kam jedoch oft zu spät, weil noch unerwartet ein Lkw entladen werden musste und er meistens erschöpft und nicht mehr aufnahmefähig war. Daraufhin wollte er die Ausbildung abbrechen, was aber, durch den Einsatz seines Mentors Stiller, verhindert werden konnte. Seit dem Schuljahr 2021/22 treffen sie sich jeden Sonntag um 13 Uhr und bearbeiten Prüfungsaufgaben. Und auch erste Erfolge gibt es zu vermelden: Seine schlechteste Note in diesem Schulhalbjahr ist eine drei, „was mich sehr freut“, sagt Stiller. Neben dem Lernen für die Prüfung konnte Stiller auch helfen, als Azizi unerwartet aus seiner Wohnung ausziehen musste. Im April 2022 hat er nun seinen gesamten Jahresurlaub genommen, um für die Prüfungen im Mai zu lernen. Das trifft sich gut. Im April hat auch Stiller zwei Wochen Osterferien. Dann werden sie jeden Tag zusammen lernen.



Stiller betrachtet seine Unterstützung nicht als „Ehrenamt“, sondern als „Freiwilligenarbeit“. Sein Engagement findet ausschließlich im Bildungsbereich statt. „Das betrachte ich als Investition in die Zukunft“, sagt Stiller. „Ich möchte mit meiner Arbeit, die Zukunft junger Menschen positiv beeinflussen. Außerdem finde ich es spannend, Erfahrungen mit anderen Kulturkreisen zu sammeln und andere Sprachen kennenzulernen. Es bereitet mir große Freude zu sehen, wie Schüler Fortschritte machen. Manche sind sehr dankbar und drücken es mit einem Lächeln, einem Wort oder einer Geste aus“, erklärt Stiller. Er empfiehlt es, sich zu engagieren, „denn man entscheidet sich, etwas Sinnvolles zu tun. Man kann der Gesellschaft etwas zurückgeben. Helfen macht glücklich!“ sagt Stiller.

Wo VerA weiterhilft?

VerA ist ein Programm des SES, eine der größten deutschen Ehrenamtsorganisationen für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Auf Wunsch stellt SES Jugendlichen, die in der Ausbildung auf Schwierigkeiten stoßen und mit dem Gedanken spielen, ihre Lehre abzubrechen, kostenlos berufs- und lebenserfahrene Mentoren zur Seite. Die Initiative richtet sich an Auszubildende in allen Berufen sowie an Teilnehmende von berufsvorbereitenden Maßnahmen – unabhängig von Alter, Herkunft oder beruflicher Richtung. Koordiniert wird VerA im Allgäu von Roland Müller, der allen Ehrenamtlichen mit Rat und Tat zur Seite steht. Das Besondere an VerA ist das Tandem-Modell: Um jeden jungen Menschen kümmert sich ein Begleiter individuell. Welche Inhalte bei der Unterstützung im Mittelpunkt stehen, wo und wie oft die Treffen stattfinden, entscheiden beide je nach Situation.



VerA ist ein wirkungsvolles Programm, das junge Menschen bei ihrem Weg in und durch die Ausbildung fördert. „Die beruflichen Chancen von benachteiligten Schulabgängern und Auszubildenden zu verbessern und damit auch dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken“ ist Hauptmotiv für Müllers ehrenamtliches Engagement. Seit dem offiziellen Start von VerA im Jahr 2018 wurden im Landkreis Ostallgäu 63 Begleitungen aufgenommen. Aktuell stehen 36 Experten aus den unterschiedlichsten Berufen als ehrenamtliche Mentoren zur Verfügung.



Unterstützung in allen Bereichen

Im Laufe der Begleitung werden nicht nur schulische Probleme, sondern auch persönliche Probleme mit Kollegen, Vorgesetzten, Vermietern oder im Elternhaus bekannt, die mit begleitet werden und somit eine wertvolle Unterstützung für die Zukunft sind.



Die Ziele während der Begleitung des Auszubildenden sind vor allem eine Stärkung der sozialen Kompetenz, der Ausgleich fachlicher Defizite, die Bewältigung von Prüfungsstress, die Verbesserung der Selbstorganisation, die Förderung der Motivation und ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss. Es geht darum, dass die Auszubildenden stark durch die Ausbildung kommen und fit in das spätere Berufsleben einsteigen. „Zudem haben Ruheständler durch die Mentorenaufgabe eine Möglichkeit, ihr erlerntes Fachwissen und ihre Lebenserfahrung an die junge Generation weiterzugeben“, sagt Christine Hoch, Bildungsberaterin des Landkreises Ostallgäu.



Die Bildungsberatung des Landkreises Ostallgäu unterstützt die Initiative VerA über bestehende Netzwerke bei der Gewinnung von interessierten Ehrenamtlichen und unterstützungsbedürftigen Jugendlichen. Interessierte finden im Internet unter www.vera.ses-bonn.de weitere Informationen sowie ein Kontaktformular zur Anmeldung. Ansprechpartner vor Ort sind Regionalkoordinator Roland Müller (Tel.: 0172/606 9350, E-Mail: kempten@vera.ses-bonn.de) oder Bildungsberaterin Christine Hoch (Tel.: 08342/911 293, E-Mail: christine.hoch@lra-oal.bayern.de).

