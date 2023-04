Veranstaltung wirbt für Mittelschulen in Kaufbeuren und im Ostallgäu

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Große Bühne für die Leiter und Lehrkräfte der Mittelschulen: Bernhard Meyer (Mittelschule Obergünzburg) am Rednerpult und Schulamtsdirektor Andreas Roth (li.) bei der Verleihung des „Super-Hero“, der das Engagement für die Mittelschule auszeichnet . © Foto: Denks

Kaufbeuren/Landkreis – Herzensangelegenheit und Sorgenkind: Die Mittelschule stand im Zentrum einer gemeinsamen Image-Veranstaltung der Schulämter Ostallgäu und Kaufbeuren. Die Mittelschule sei viel besser als ihr Ruf, so der Tenor der Mitwirkenden, nämlich „eine Startrampe für alle auf Höhenflug in Richtung Sterne“.

Für Mia, elf Jahre alt, ist die Mittelschule die beste Schule der Welt. Für den 16-jährigen Luis ist sie ein Ort, wo man Spaß haben kann. Und Mittelschullehrer Marco Binder ergänzt: „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht die Leistung. Hier wachsen Persönlichkeiten.“ Wie Jakob, ebenfalls 16 Jahre alt und in der zehnten Klasse an der Mittelschule Marktoberdorf, der nach seinem mittleren Schulabschluss das Abitur draufsetzen und später Psychologie studieren möchte. Daher verwundert es nicht, dass die „Startrampe“ als Symbol für eine steile und gelingende Bildungskarriere via Mittelschule der Veranstaltung als Motto dient.



Künstlerische Betätigung fördert den Menschen nicht nur in seiner Kreativität, sondern hebt auch sein Selbstwertgefühl. © Foto: Denks

Karin Weikmann und Eva Schwemmer, die Schulamtsdirektorinnen der staatlichen Schulämter im Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Kauf­beuren, begrüßten zum bunten Event #StartrampeMittelschule im Modeon zahlreiche Gäste aus der erweiterten Schulfamilie, darunter die Bürgermeister der Mittelschul-Gemeinden, Vertreter aus Politik und der Elternschaft. „Wir wollen heute die Leistung und die Vielfalt der Mittelschulen sichtbar machen“, so Weikmann, die die Veranstaltung initiiert hatte.



Die Schule als solche bettete Professor Gregor Paul Lang-Wojtasik in einem langen Vortrag in ihren historischen und gesellschaftlichen Kontext ein. Er lobte die Mittelschule als einen Ort der Orientierung, die helfe, der Welt im Wandel zu begegnen. Ferdinand Mayr, Chef der weltweit agierenden Firma Antriebstechnik Mayr aus Mauerstetten, platzierte in seinem Vortrag hingegen den Impuls, nicht nur die Schule als Ort des Lernens zu begreifen, Lehrpläne nicht ohne Not voll zu packen, sondern junge Menschen die Sinnhaftigkeit und Selbstwirksamkeit ihres Tuns erfahren zu lassen.



„Schule nicht nur als Ort des Lernens zu begreifen sondern junge Menschen die Sinnhaftigkeit und Selbstwirksamkeit ihres Tuns erfahren zu lassen.“ (Ferdinand Mayr, Chef der Firma Antriebstechnik Mayr aus Mauerstetten) © Foto: Denks

Landrätin Maria Rita Zinnecker, die in ihrem Grußwort auch für Oberbürgermeister Stefan Bosse sprach, würdigte die Mittelschule als Startrampe für Karrieren in der Wirtschaft. „Hier werden Schülerinnen und Schüler fit gemacht für Berufe, die die Gesellschaft dringender braucht denn je.“ Sie hob auch den beeindruckenden Einsatz der Lehrkräfte hervor und setzte sich für eine Anhebung ihrer Besoldung ein.



Mit Begeisterung sprachen sich Schüler und Lehrer in der anschließenden Talkrunde für ihre Schulart aus. Für gute und erwartungsfrohe Laune hatten bereits Mitschüler und deren Lehrer im Foyer des Modeons mit musikalischen und kreativen Einlagen gesorgt.



Im Ostallgäu und in Kaufbeuren gibt es insgesamt 12 Mittelschulen, an denen rund 3.200 Schüler von aktuell 310 Lehrkräften unterrichtet werden. Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler besucht nach der vierten Klasse die Mittelschule. Sie gelten als wichtige Nachwuchskräfte für die regionale Wirtschaft. Die Aufgaben der Mittelschulen sind vielfältig, heißt es aus dem Landratsamt: Dazu gehören die Berufsvorbereitung, die Integration vieler Nationen, die Inklusion und die Sprachförderung sowie die Entwicklung von Kompetenzen aller Art.