Internationaler Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag oder kurz: Frauentag

Der 8. März ist Internationaler Frauentag. Seit 111 Jahren wird der Internationale Frauentag begangen. An diesem Datum (teilweise auch Weltfrauentag, Frauenkampftag, Frauenwelttag oder einfach Frauentag genannt) demonstrieren Frauen weltweit für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Frauen. © Stadt Kaufbeuren

Landkreis/Kaufbeuren – Der 111. Internationale Frauentag/Weltfrauentag 2022 wird am 8. März gefeiert. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch 2022 eher keine größeren öffentlichen Veranstaltungen und Demonstrationen hergeben. Dennoch möchten die Gleichstellungsstelle des Landkreises Ostallgäu und die Abteilung Gleichstellungs- und Familienbeauftragte der Stadt Kaufbeuren auf das regionale Programm zum Internationalen Frauentag aufmerksam machen.

Der Internationale Frauentag wird stets am 8. März gefeiert und ist für Frauen auf der ganzen Welt ein wichtiger Tag. Weltweit nutzen Frauen seither alljährlich diesen Tag: Sie gehen an die Öffentlichkeit, um daran zu erinnern, was sie bereits erkämpft und erreicht haben. Sie machen darauf aufmerksam, dass sie für ihre Rechte eintreten und die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen dort einfordern, wo sie noch nicht verwirklicht ist. Das Programm zum Internationalen Frauentag biete die Möglichkeit, andere Frauen kennenzulernen, sich zu informieren und auszutauschen, erklärt die Gleichstellungs- und Familienbeauftragte Kaufbeurens, Elke Schad.

„Machen Sie mit! Unterstützen Sie Chancengleichheit, Gleichstellung und Vielfalt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“ Schad möchte darauf hinweisen, dass das ausführliche Programm in der Stadtverwaltung Kaufbeuren und an zahlreichen Stellen in der Stadt ausliegt. Außerdem ist es auf der Homepage www.familie.kaufbeuren.de unter Gleichstellung/Veranstaltungen zu finden.

Nach einem Weltgebetstag am vergangenen Freitag geht es am Dienstag, 8. März, weiter. Dann findet das Internationale Frauenfrühstück im Generationenhaus, Hafenmarkt 6-8, statt. Sich austauschen und kennenlernen bei einem gemeinsamen Frühstück ist von 9 bis 12 Uhr möglich. Anmeldung unter info@generationenhaus-kf.de oder Telefon 08341/908 0898.

Am selben Tag gibt es um 20 Uhr im Podium Kaufbeuren Musik von und mit dem Duo „Vivid Curls“. Eine Mélange aus Liedermachertum und Folkrockmusik. Kartenvorverkauf: online unter www.eventim.de. Als Reservierung im Podium per Mail an podium.kaufbeuren@t-online.de.

Eine Lesung mit dem Thema „Respekt 01“, Begleitet von Musik der Gruppe Quergestreift, findet am selben Dienstag, um 19.30 Uhr im Stadttheater Kaufbeuren statt. Jede Frau hat ihre eigene, einzigartige Geschichte zu erzählen. Starke Frauen der Kaufbeurer Theaterlandschaften begeistern einen Abend lang mit Wärme, Humor und ganz viel Selbstironie. Kartenvorverkauf ist unter www.theaterlandschaften-kaufbeuren.de.

Eine Frauenführung im Stadtmuseum mit einem Umtrunk gibt es am Freitag, 1. April, um 16.30 Uhr, im Stadtmuseum. In dieser Führung geht es um: Wie war das Frauenleben in früheren Zeiten? Es geht um Rechte und Pflichten, um Ehe, Sexualleben und Geburt. Das Leben und Wirken von drei bekannten Kaufbeurer Frauen wird kennengelernt: Sophie von La Roche, Therese Studer und der Heiligen Crescentia. Anmeldung unter stadtmuseum@kaufbeuren.de oder Telefon 08341/966 8390.

Eine Führung „Feuer & Frauen“ mit Sekt-Empfang findet im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu, Am Bleichanger 50, am Samstag, 9. April, um14 statt. Frauen erzählen Feuerwehrgeschichte nicht nur über Frauen und nicht nur für Frauen. Erleben Sie die Ausstellung aus dem Blickwinkel einer Frau. Mit Infos zu Frauen in der Feuerwehr und Geschichten zur Bedeutung der Frauen rund um die Feuerwehr. Anschließend gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. Anmeldung unter gleichstellungsstelle@kaufbeuren.de oder Telefon 08341/437 762.

Nähe Auskunft, weitere Informationen und Veranstaltungen sind bei der Abt. Gleichstellungs- und Familienbeauftragte der Stadt Kaufbeuren unter Telefon 08341/437-762 oder per E-Mail an gleichstellungsstelle@kaufbeuren.de erhältlich.

Die vhs kaufbeuren bietet drei Veranstaltungen an.

Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Ostallgäu lädt Frauen im Ostallgäu anlässlich des Weltfrauentages am 8. März zu mehreren Veranstaltungen rund um dieses Datum ein.

Ab 8. März, „Frauen-Aktionstage 2022“

Mehrere kostenlose Online-Veranstaltungen zu wichtigen Themen: zum Beispiel „Internationaler Frauentag! Von der Pharaonin zum Heimchen am Herd“ mit Helma Sick, „Frauenrechte sind Menschenrechte!“ mit Menschenrechtsexpertin Barbara Lochbihler sowie „Gehaltsverhandlungen – der interaktive Online-Workshop“, „Darf der das?! Prävention im Gespräch“ und „Führen in Teilzeit – so gelingt Führung in Teilzeit und Tandem!“ von der Servicestelle Frau und Beruf. Infos und Anmeldung unter www.kempten.de/frauen-aktionstage-23176.html

„ Kostenlose Online-Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Infos und Anmeldung unter www.fes.de/veranstaltungen 10. März, 16–17.00 Uhr, „Rechte, Ressourcen, Repräsentanz: Feministische Außenpolitik“ Kostenlose Online-Diskussion der Petra-Kelly-Stiftung. Info: www.petrakellystiftung.de/de/afar/event/rechte-ressourcen-repraesentanz-feministische-aussenpolitik

Kostenlose Online-Diskussion der Petra-Kelly-Stiftung. Info: www.petrakellystiftung.de/de/afar/event/rechte-ressourcen-repraesentanz-feministische-aussenpolitik 14. März, Seminar von 9–11 Uhr, zum Thema: „450-Euro-Job – Nachteile und Möglichkeiten“; ab 11.15 Uhr Einzelberatungen. Am 28. März, 9–11 Uhr, Thema: „Wie bewerbe ich mich?“ sowie ab 11.15 Uhr Einzelberatungen. Beide in der Volkshochschule Ostallgäu Mitte, Hauptstelle Marktoberdorf, Jahnstr. 7, 87616 Marktoberdorf, Wintergarten, 1 OG, Anmeldung: Gleichstellungsstelle, Landratsamt Ostallgäu, Telefon 08342/911-287, E-Mail: gleichstellungsstelle@lra-oal.bayern.de

Weitere Informationen dazu gibt es bei der Gleichstellungsstelle im Landratsamt Ostallgäu unter Telefon 08342/911-287 und online auf der Homepage unter www.buerger-ostallgaeu.de/gleichstellung.

kb