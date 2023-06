Verbesserung für Buskinder in Kaufbeuren

Bei einem Runden Tisch in Kaufbeuren ging es kürzlich um die Buslinien zu den Schulstandorten Kaufbeuren und Buchloe. (Symbolbild) © Monika Schüll/PantherMedia

Kaufbeuren – Runder Tisch in Sachen ÖPNV und Schülerbeförderung: In diesem Jahr wurde sich im Kaufbeurer Rathaus darüber ausgetauscht, wie die aktuelle Situation der Schülerinnen und Schüler auf den städtischen Buslinien innerhalb Kaufbeurens, aber auch der Bus- und Bahnlinien im nördlichen Landkreis verbessert werden kann. Betroffen davon sind dabei die Schulstandorte in Kaufbeuren und Buchloe. Mit dabei waren neben den weiterführenden Schulen auch Elternbeirätinnen, die Busunternehmen VG Kirchweihtal und RVA, die Bahnbetreiber BRB und DB Regio sowie die Aufgabenträger für den ÖPNV der Stadt Kaufbeuren und des Landkreises Ostallgäu.

Die aktuelle Situation ist vom allgemeinen Personalmangel der Branche geprägt, dennoch konnten ganz konkrete Verbesserungen bekanntgegeben werden: So ist beispielsweise der Kurs um 7.15 Uhr auf der Linie 6 über Hirschzell-Dorf seit dem 15. Mai im Linienverlauf optimiert und bedient die Haltestellen zwischen Bahnhof und Bärenseestraße nur stadt­einwärts. Dadurch wird der Kurs beschleunigt, der Anschluss am Plärrer Richtung Sophie-La-Roche-Realschule und Marienschulen erfolgt weniger zeitkritisch. Damit treffen die Schülerinnen und Schüler früher an den Schulen ein.



Zur großen Baumaßnahme in der Kemnater Straße, mit erwarteter Vollsperrung bis Jahresende zwischen Kreisverkehr Kemptner Straße und Kreisverkehr Am Kaiserweiher, wurden weitere Details bekannt. Der vorläufig geplante Maßnahmenbeginn soll Mitte Juni erfolgen. Dabei werden die Abschlussprüfungen an den Schulen bezüglich Lärm durch anstehende Bauarbeiten berücksichtigt. Trotz der Vollsperrung wurde eine praktikable Lösung seitens der Stadtverwaltung gefunden, um einen reibungslosen Schülerinnenverkehr zu gewährleisten. So wird ein Teil der Zufahrt zum BKH asphaltiert, um einen Wendehammer für Busse zu ermöglichen. Anschließend können die Busse wie gewohnt nach Schulschluss auf die Schülerinnen warten.



Weitere Themen, wie die Verbindung zwischen Obergünzburg und Kaufbeuren auf der Linie 76 sowie die Linie 17 zwischen Buchloe und Kaufbeuren und der Bahnverkehr zwischen Kaufbeuren und Füssen wurden angesprochen. Durch den hohen Komplexitätsgrad der Themen kann es hier keine einfachen Verbesserungen geben. Die Beteiligten wollen noch in diesem Jahr konkrete Verbesserungsvorschläge prüfen und gegebenenfalls umsetzen.