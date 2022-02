Polizei schnappt Dieb und Einbrecher

Symbolfoto © Julian Stratenschulte/dpa

Kaufbeuren-Neugablonz – Im Rahmen der Ermittlungen wegen eines Einbruchdiebstahls in eine Kaufbeurer Wohnung im Herbst 2021 suchte die Kauf­beurer Kripo kürzlich einen 20-jährigen Tatverdächtigen nochmals zu einer Befragung auf.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann Schuhe trug, deren Profil mit gesicherten Abdrücken am Tatort eines Einbruchs in ein Sportgeschäft in Kaufbeuren-Neugablonz übereinstimmte. Die Beamten hielten ihm vor, auch für den Einbruch in das Sportgeschäft verantwortlich zu sein. Laut Polizei räumte der Mann ein, „wohl“ am Tatort gewesen zu sein und den Einbruch verübt zu haben.



Die Spurenlage legt nun den Verdacht nahe, dass der Heranwachsende im Januar versucht hatte, in ein Geschäft in der Kaufbeurer Innenstadt sowie in zwei Objekte in Neugablonz einzubrechen, was jedoch misslang. In diesen Fällen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Wie die Polizei sagte, sind die Ermittlungen wegen der Einbruchdiebstähle noch nicht abgeschlossen.

kb