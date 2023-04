Fehlende Kita-Plätze in Kaufbeuren zwingen Stadtverwaltung zu Priorisierung

Von: Angelika Hirschberg

Raumnot und Personalmangel sind der Grund dafür, warum die Kindertagesbetreuung in Kaufbeuren derzeit auf einem wackligen Fundament steht. © Panther/Mediakacaroff B248917646

Kaufbeuren – Etliche Eltern warten immer noch auf eine Zusage für das Betreuungsjahr 2023/24. Sie haben sich mit ihren Sorgen und einem offenen Brief an die Stadtspitze gewandt, die nun über die Kriterien des Vergabeprozesses informiert und sich darum bemüht, das Problem der fehlenden Betreuungsplätze (350 stehen im Raum) zu lösen. Für viele Eltern kommt das Maßnahmenpaket der Stadt aber viel zu spät.

Das Referat für Kinder, Jugend und Bildung der Stadt Kaufbeuren versichert im Rahmen einer Presse-Info, dass die Stadt „weiterhin alles Machbare leisten werde, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Kaufbeuren sicher zu stellen“. 605 Kita-Plätze seien bereits für das kommende Betreuungsjahr vergeben, dennoch würden noch „etliche Eltern auf eine Zusage warten“. Zu Engpässen sei es gekommen, so die Stadtverwaltung weiter, weil notwendige Räumlichkeiten aufgrund von Verzögerungen bei geplanten Bauvorhaben fehlten; weil ein überproportionaler Zuzug nach Kaufbeuren stattgefunden habe. Und weil ein Mangel an Fachkräften einerseits und eine Verdreifachung besonders betreuungsintensiver Kinder (sogenannter i-Kinder) andererseits den Notstand befeuert hätten.



Die Vergabe der Plätze erfolgte nach definierten Kriterien sowie – neu – nach Aspekten der Dringlichkeit. So sollen Kinder von Erwerbstätigen sowie Kinder von Eltern, die alleinerziehend oder arbeitssuchend sind, und Kinder mit besonderem Förderbedarf vorrangig aufgenommen werden.



Bedarf erkannt, noch lange nicht gebannt

Die Stadt äußerte sich auch explizit dazu, welche Maßnahmen zur Erweiterung der Kita-Plätze nun vorgenommen werden sollen. Zum Stichwort Raumnot heißt es: Gemeinsam mit den freien Trägern soll beispielsweise eine Containerlösung realisiert werden, in der dann bis zu fünf Kitagruppen beherbergt werden. Außerdem sollen bereits geplante Bauvorhaben, so beispielsweise in der Falkenstraße und in der Adolph-Kolping-Straße, bis 2026 ermöglichen, dass neue Plätze die Kita-Landschaft bereichern. Auch das Thema Personalnot sei angegangen: „In den vergangenen beiden Jahren wurden insgesamt 22 Assistenzkräfte für die kommunalen Kindertageseinrichtungen von der Stadt Kauf­beuren qualifiziert“, heißt es im Presseschreiben. Zudem ist die Stadtverwaltung auf der Suche nach Tagesmüttern und -vätern, sowie nach zusätzlichen niedrigschwelligen Angeboten, wie Spielgruppen, die eine stundenweise Betreuung ermöglichten.



Wie geht es für betroffene Eltern weiter?

Zusagen für beantragte Kita-Plätze werden auch in den nächsten Wochen noch erteilt. Das Service-Team der Kindertagesbetreuung bittet die Eltern, die bislang noch auf eine Antwort warten, sich bei der Stadt zu melden. Um alle Fälle nach ihrer Dringlichkeit zu prüfen, wird eine Bestätigung des Arbeitsgebers mit den jeweiligen Wochenstunden und Arbeitstagen gefordert. Hierzu wird es ein Formblatt geben, das den Eltern zur Verfügung gestellt wird.



Referatsleiterin Cornelia Otto, zuständig für die Bereiche Kinder, Jugend und Bildung, versichert, dass die Stadt „die aktuelle Situation verbessern möchte. Dazu werden wir jeden einzelnen Fall gründlich prüfen und bewerten.“ Die Abteilung Kindertagesbetreuung stehe bei der Suche nach einer Lösung tatkräftig zur Seite. Das Service-Team ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Mittwoch/Donnerstag von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 08341/437-9255 oder unter kinderbetreuung@kaufbeuren.de erreichbar.

