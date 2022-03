Flaggen für Verbandsmaterial, Lebensmittel und Schlafsäcke

Von: Selma Höfer

Teilen

Viele Menschen wollen für die Opfer des Krieges in der Ukraine etwas tun. Auch die Kaufbeurer Geschäftsleute haben Ideen dazu. © Höfer

Kaufbeuren – Die Ideen, wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden soll, sind vielfältig. Auch jene, um Spenden zu generieren. Auch Vereine, Institutionen und Geschäftsleute in Kaufbeuren werden aktiv. So zum Beispiel Jürgen Michel vom „A-Migo“.

Beide Banner gibt es käuflich zu erwerben. Allerdings möchte Michel sich damit nicht bereichern. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica. Die Stabfahne kostet fünf Euro, die regenbogenfarbene Friedensfahne ist für 15 Euro zu haben. © Höfer

Vor dem Schaufenster des „A-Migo“ hängt eine Flagge mit den Landesfarben der Ukraine. Direkt darunter eine mit Regenbogenfarben und dem Schriftzug „Pace“ (ital. Frieden). Beide Banner gibt es käuflich zu erwerben. Allerdings möchte Michel sich damit nicht bereichern. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica.

Die Stabfahne kostet fünf Euro, die regenbogenfarbene Friedensfahne ist für 15 Euro zu haben.

humedica entsendete bereits Einsatzteams an die ukrainische Grenze. Die Einsatzkräfte sollen in Polen und Rumänien weitere Hilfe auf den Weg bringen und koordinieren. Sie haben medizinische Güter, etwa Verbandsmaterialien geladen. Auch lang haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Zucker oder Mehl sowie warme Decken, Schlafsäcke und Feldbetten sollen Richtung Ukraine gebracht werden.