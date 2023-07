Tänzelfest: Sperrung der gesamten Innenstadt

Ausnahmezustand bei den Tänzelfestumzügen: Es gibt an beiden Tagen eine Innenstadtsperrung mit Umleitungen und Halteverbotszonen.

Verkehrshinweise PI Kaufbeuren

Wegen des Tänzelfest-Umzugs am Sonntag, 16. Juni, und am Montag, 17. Juni, ist die gesamte Kaufbeurer Innenstadt jeweils von 12 Uhr bis circa 17 Uhr gesperrt, teilt die Polizeiinspektion Kaufbeuren in einer Pressemitteilung mit. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen müsse daher gerechnet werden.

Die Umleitung erfolgt großräumig um die Innenstadt und ist ausgeschildert. Die Polizei bittet darum, die auf der Umleitungsstrecke aufgestellten Halteverbote unbedingt zu beachten. Verkehrsbehindernd abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Heuer nur ein Parkhaus nicht erreichbar

Das Parkhaus im Rathaus ist während der ganzen Zeit der Sperrung nicht erreichbar. Andere Parkhäuser in der Stadt können ohne Einschränkung genutzt werden.