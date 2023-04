Anwohner regen sich auf – Kaufbeuren kontert mit Zahlen

Von: Felix Gattinger

Der Radweg hört auf, Tempo 30 beginnt: Kommt zu den geparkten Autos jetzt noch jemand entgegen, wird die Bärenseestraße zum Nadelöhr. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Zu einer wahren Rennstrecke soll sie in letzter Zeit geworden sein, die Zubringerstraße, die den Kaufbeurer Stadtteil Hirschzell mit dem Nah­erholungsgebiet „Bärensee“ verbindet. Dieser Ansicht ist eine wachsende Zahl von Anwohnern, die ihrem Ärger darüber nicht nur bei der Stadt Luft macht, sondern sich auch an die Presse wendet. Immer wieder geht es in den Beschwerden nicht nur um grobe Verstöße im Straßenverkehr, zunehmend werden diese mit einer wachsenden Anzahl an Naherholungssuchenden in Verbindung gebracht. In den meisten Fällen seien sie es, so die Beschwerdeführer, die mit ihrer rücksichtslosen Fahrweise Anwohner und Kinder regelmäßig gefährdeten.

„Ich habe fast jedes Mal Angst um meine Gesundheit und mein Leben“, schreibt ein Anwohner in einer Mail an den Kreisboten. „Das ist keine 30-Zone, das ist absolut keine Strecke, die vorsichtig und umsichtig befahren wird. Rücksichtslos und gefährdend trifft es eher – und das täglich!“, kritisiert ein anderer und berichtet davon, wie sein Sohn mit dem Fahrrad durch Überholer bei gleichzeitigem Begegnungsverkehr mehrfach ausgebremst, genötigt und von der Fahrspur an den Rand gedrängt wurde, wobei es fast zum Sturz gekommen sei.



Der Zorn der Anwohner richtet sich jedoch auch gegen die Stadt Kaufbeuren, die, so heißt es in mehreren Schreiben, das Problem verleugne. Wenig Verständnis erfährt auch die Polizei und deren Vorgehen bei der Überprüfung der Gesamtsituation des Verkehrs auf der Bärenseestraße.



Bisherige Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen seitens der Stadt sowie eine Vor-Ort-Begehung konnten die Eindrücke der erzürnten Anwohner nicht bestätigen. „Kein Wunder“, meinen die Anwohner, denn die Geschwindigkeitsmessungen seien von der Stadt zu den falschen, weil nicht aussagekräftigen Zeiten ausgeführt worden.



Das sagt die Stadtverwaltung

Auf Anfrage des Kreisboten äußerte sich am vergangenen Dienstag der Sachgebietsleiter für Verkehrswesen Jürgen Schlamber zur Situation in der Bärenseestraße. Die Stadt habe Kenntnis von den zahlreichen Beschwerden, bestätigte Schlamber, merkte aber an, dass bei einigen Schreiben die Sender entweder anonym oder unter falschem Namen geschrieben hätten. Inzwischen hätten sich jedoch einige Beschwerdeführer mit Klarnamen „geoutet“, und diese seien tatsächlich Anwohner des Bereichs. Zur Situation vor Ort meinte Schlamber, dass das subjektive Geschwindigkeitsempfinden oft trügerisch und von der individuellen Situation beeinflusst sei. Die Messungen an der Bärenseestraße hätten im Bereich zwischen 35 und 40 Stundenkilometern gelegen und damit im gemessenen Durchschnitt von Tempo-30-Zonen. Auch beim Verkehrsaufkommen (1.400 Fahrzeuge pro Tag) liege die Straße eher im Mittelfeld, berichtete Schlamber und nannte zum Vergleich die Neugablonzer- und die Sudetenstraße mit Spitzenwerten von 10.000 beziehungsweise 15.000 Fahrzeugen täglich. Die Messungen, so Schlamber weiter, hätten von Dienstag, 21. bis zum Sonntag, 26. Mai 2019 stattgefunden (wechselhaftes Wetter am Wochenende und Europawahl am Sonntag). Zwei sogenannte „scharfe Messungen“ mit Lasergeräten seien dieses Jahr am Donnerstag, 23. Februar, und am Dienstag, 28. März, dieses Jahres vorgenommen worden, fügte Schlamber hinzu. Am 23. Februar habe man keine einzige Übertretung gemessen, am 28. März dagegen seien zwei Fahrzeuge im Tempo-30-Bereich mit 40 beziehungsweise 45 Stundenkilometern geblitzt worden. Bei beiden Haltern habe es sich dabei um Anwohner gehandelt, gegen die Bußgelder in Höhe von 30 und 50 Euro verhängt worden seien.



Große Messaktion kommenden Sommer

Für den Sommer hat Schlamber eine weitere Verkehrszählung mit Messungen angekündigt, die über einen längeren Zeitraum erfolgen wird. Um den tatsächlichen Ansturm auf den Bärensee durch die vielfach gescholtenen Nah­erholungssuchenden genauer unter die Lupe zu nehmen, werde man sich „bemühen, ein warmes und gut besuchtes Sommerwochenende zu finden“, so Schlamber wörtlich.